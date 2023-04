Kwantowa rewolucja na horyzoncie. Rekonfigurowalna elektronika w skali nano już tu jest

Jest bardzo mała i może się zmieniać. Otorekonfigurowalna elektronika w skali nano w skrócie

Wspominając o skali nano, mam na myśli wielkość tak małą, że wykorzystuje się nią do opisywania odległości między cząsteczkami oraz długości fal światła widzialnego, a nawet UV. Jej przedrostek jest przecież jedną miliardową, czyli 10-9, z którą to od lat utożsamiamy układy półprzewodnikowe, których tranzystory mierzymy właśnie w nanometrach. Rekonfigurowalna elektronika w tej skali może więc otworzyć furtki, które do niedawna wydawały się niemożliwe do sforsowania.

Naukowcy stworzyli bowiem nie byle jaki nowy rodzaj elektroniki, a coś, co może dać życie nano-urządzeniu elektrycznemu, które może zmieniać kształt i rozmiar mimo swojego stanu stałego i statycznego. Mowa więc o możliwości zmieniania natury urządzeń elektronicznych na bieżąco, które to może zrewolucjonizować m.in. badania materiałów kwantowych na poziomie atomowym poprzez zapewnienie badaczom większej elastyczności i kontroli nad eksperymentami.

Tak przynajmniej wyczytałem i sprawdziłem w badaniu, jakim pochwalili się naukowcy. Oficjalne opracowanie ich osiągnięcia wspomina, że te nano-urządzenia elektroniczne składają się z pojedynczych warstw grafenu przyłączonych do złotych drutów. Te z kolei mogą być łatwo przekształcane w różne konfiguracje dzięki niskiemu tarciu na powierzchni specjalnych kryształów zwanych materiałami van der Waalsa. Na papierze wszystko wygląda świetnie i tak, jakby zostało kompleksowo zaprojektowane przez najlepszych specjalistów, ale w praktyce fizycy nie spodziewali się, że to zadziała i odkryli ją przypadkowo podczas pomiarów.

Uważam jednak, że to odkrycie może zostać szybko zapomniane. Tak to już jest, że kiedy tylko naukowcy opracują nową, potencjalnie rewolucyjną technologię, to najpierw jest o niej głośno przez kilka dni, a następnie słuch o niej ginie na kilka miesięcy, lat, a często nawet na zawsze. Dzieje się tak, jeśli zespół nie zdołał przepchnąć swojego osiągnięcia “dalej”, budując na nim kolejną pracę, a opublikowane badanie nie zainteresowało innych specjalistów do wykorzystania go we własnej pracy.

Czy tak będzie z dziełem badaczy z University of California, którzy sprawili, że rekonfigurowalna elektronika w skali nano przestała być ciągle odległym marzeniem? Aktualnie trudno cokolwiek sensownego na ten temat napisać, bo pokaże to dopiero czas. Aktualnie jej zastosowania są bardzo ograniczone.