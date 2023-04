Rekord pobity. Ta morska turbina wiatrowa jest wyjątkowa

Energia wiatrowa jest wysoko ceniona jako ważne źródło zrównoważonej energii, ale koszty montażu turbin (zwłaszcza w farmach morskich) często są zbyt wysokie, by pozwolić technologii tej “rozwinąć skrzydła”. Turbiny coraz częściej montuje się na większych głębokościach, rozszerzając zakres morskich farm wiatrowych. Kolejny rekord pobito na terytorium Szkocji.

Fundament opracowany przez SSE, szkocką firmę energetyczną, został przetransportowany na miejsce inwestycji na barce obsługiwanej przez firmę Seaway 7, gdzie Saip 7000, półzanurzalny statek dźwigowy, umieścił ją na głębokości 58,6 metrów – będzie częścią morskiej farmy wiatrowej Seagreen.

Zgodnie z komunikatem prasowym, fundament turbiny nr 112 został umieszczony na głębokości 58,6 m, bijąc dotychczasowy rekord 57,4 m. Farma Seagreen ma już 114 turbin i jest wspólnym przedsięwzięciem SSE Renewables i TotalEnergies o wartości 3 miliardów funtów. Morska energetyka wiatrowa odegra kluczową rolę w transformacji energetycznej Wielkiej Brytanii, a rząd Szkocji mocno wspiera ten sektor.

Seagreen jest ważną częścią wartego 12,5 mld funtów Net Zero Acceleration Plan, dzięki któremu inwestujemy 7 mln funtów dziennie w krytyczną infrastrukturę niskoemisyjną, pomagającą Wielkiej Brytanii osiągnąć niezależność energetyczną. Do końca dekady planujemy zainwestować ponad 24 mld funtów w samej Wielkiej Brytanii. Dzięki silnej i stabilnej polityce Wielka Brytania stała się światowym liderem w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej, a SSE Renewables buduje więcej morskich elektrowni wiatrowych niż ktokolwiek inny na świecie. Chcemy jednak zrobić więcej i teraz jest czas na przyspieszenie, jeśli mamy osiągnąć cel Wielkiej Brytanii, jakim jest 50 GW morskiej energii wiatrowej do 2030 roku.

Alistair Phillips-Davies, dyrektor naczelny SSE