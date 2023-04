Najszybszy internet mobilny i 5G? Plus znów miażdży konkurencję

Ponad 11,5 mln – tyle testów w pierwszym kwartale roku wykonano na platformie SpeedTest.pl. Dzięki temu możemy bliżej przyjrzeć się rynkowi internetu w Polsce w czterech kategoriach:

internet mobilny,

internet 5G,

internet domowy,

internet światłowodowy (FTTH).

Król 5G w Polsce nadal jest tylko jeden i jest nim Plus. A jak to wygląda w przypadku internetu mobilnego?

W pierwszych trzech miesiącach roku w technologii 5G wykonano ponad 60 tys. testów i niezmiennie od prawie 2 lat liderem na tym polu jest Plus ze średnią prędkością pobierania 138 Mb/S. Pozostali operatorzy nie mogą nawet z tym konkurować, bo zajmujący drugie miejsce Play oferuje pobieranie ze średnią prędkością 70,3 Mb/s. Nieco inaczej wygląda to w przypadku prędkości wysyłania danych, bo tutaj Plus zajmuje ostatnie miejsce, a liderem jest Play (27,4 Mb/s), natomiast w kwestii opóźnień – Play oraz Orange (25 ms).

Statystyki prędkości pobierania danych w 5G za ostatnie 12 miesięcy 2022/2023 r.

Zaskakująco wygląda natomiast ranking internetu mobilnego (3G, 4G LTE i 5G), bo tutaj Plus wysunął się na prowadzenie, jeśli chodzi o prędkość pobierania (44,6 Mb/s)., wyprzedzając nawet T-Mobile. Skąd taka zmiana? Zmiana nastąpiła w marcu, co ściśle związane było ze zmianą dostępności technologii 5G – wtedy właśnie operator udostępnił sieć nowej generacji wszystkim klientom abonentowym, a także użytkownikom ofert typu MIX i na kartę. Dzięki temu część klientów posiadających odpowiedni sprzęt, która do tej pory, ze względu na taryfę, korzystała z LTE ze średnią prędkością około 35 Mb/s, po zmianie automatycznie uzyskała dostęp do nowej technologii z prędkością średnio około 138 Mb/s. Efektem tego był wzrost udziału testów 5G u tego operatora o 50% w porównaniu z lutym.

W przypadku prędkości wysyłania liderem był Play (12,8 Mb/s), a najmniejszymi opóźnieniami charakteryzował się Orange (28 ms).

Internet domowy i światłowodowy w Polsce – kto jest liderem?

Do stworzenia rankingu internetu domowego posłużyło 9 milionów testów wykonanych w aplikacji webowej, aplikacji dla Windows oraz na testach Wi-Fi w mobilnych aplikacjach dla Android i w mobilnej aplikacji dla iOS na platformie SpeedTest.pl. W oparciu o te dane dowiedzieliśmy się, że w I kwartale 2023 roku średnia prędkość pobierania danych w tej kategorii w Polsce osiągnęła prawie 126 Mb/s, co oznacza przyspieszenie o 26% w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku. Na pozycji lidera po raz kolejny znalazł się T-Mobile z ofertą internetu stacjonarnego, oferujący prędkość 229,4 Mb/s. Na kolejnych miejscach znalazła się INEĄ (215,8 Mb/s) i UPC (213,6 Mb/s). Poziom blisko 200 Mb/s osiągnęła Vectra. Chodzi tutaj o prędkość pobierania danych. W przypadku przesyłu, najlepiej wypada INEA (200,9 Mb/s), a różnica pomiędzy tą firmą a T-Mobile jest prawie dwukrotna (102,7 Mb/s w T-Mobile). INEA przoduje też w przypadku opóźnień – 11 ms.

Statystyki prędkości pobierania danych dla 4 najszybszych operatorów internetu stacjonarnego w tej kategorii za ostatnie 12 miesięcy 2022/2023 r. przedstawia poniższy wykres

Natomiast szukając internetu światłowodowego FTTH najlepiej zainteresować się ofertą Orange, które oferuje pobieranie danych ze średnią prędkością 260,2 Mb/s. Kolejne miejsca już od dłuższego czasu zajmują INEA (242,5 Mb/s) oraz Netia (238,5 Mb/s). W przypadku prędkości wysyłania znów na prowadzenie wysuwa się INEA z wynikiem 239,6 Mb/s.