Nowa mapa Marsa składa się ze 110 000 zdjęć. To niczym Google Maps dla Czerwonej Planety

Za przedsięwzięciem stoją naukowcy z Caltech, którzy stworzyli mapę obejmującą niemal 25 metrów kwadratowych powierzchni na piksel. Dzięki temu możemy mówić o najwyższej rozdzielczości w historii (w odniesieniu do Marsa, rzecz jasna). Dość powiedzieć, że ma ona około 5,7 biliona pikseli.

Czytaj też: Powstała mapa galaktyk, która pokazuje, jak gigantyczny jest wszechświat

Dla porównania, Viking Orbiter MDIM 2.1 miała około 10 milionów pikseli. O skali wyzwania, jakie czekało na amerykańskich badaczy najlepiej świadczy fakt, iż gdyby wydrukować tę mapę, a następnie rozłożyć na ziemi, to bez problemu objęłaby ona obszar odpowiadający powierzchni dużego stadionu piłkarskiego.

Z tej perspektywy nieco bardziej zrozumiałe staje się to, dlaczego na stworzenie mapy potrzeba było aż sześciu lat. Jak przyznają jej twórcy, w tym czasie spędzili dziesiątki tysięcy godzin na łączeniu poszczególnych zdjęć w tę efektowną mozaikę. Pomocny był bez wątpienia algorytm, który pomógł naukowcom dopasować obrazy w oparciu o cechy i warunki pogodowe na Czerwonej Planecie.

Nowa mapa Marsa ma 5,7 biliona pikseli. Poprzednia, Viking Orbiter MDIM 2.1, miałą około 10 milionów pikseli

Niestety, tam gdzie zawiodła sztuczna inteligencja, trzeba było posłać człowieka. W efekcie – w odniesieniu do 13 000 obrazów, których algorytm nie był w stanie dopasować – konieczne okazało się ręczne działanie. Mapa jest już dostępna na stronie NASA i możemy dzięki niej poczuć się niczym w Google Maps. Tym razem nie eksplorujemy jednak własnej planety, lecz obiekt oddalony od Ziemi o kilkadziesiąt milionów kilometrów.

Czytaj też: Marsjańskie chmury w obiektywie łazika Perseverance. Zobaczcie, jak wygląda tamtejsze niebo

Dzięki tej interaktywnej mapie zarówno naukowcy, jak i wszystkie osoby zainteresowane Marsem mogą jeszcze lepiej poznawać topografię tamtejszego terenu. A jest co przeglądać. Narzędzie obejmuje szereg miejsc, zarówno tych bardziej jak i mniej popularnych. Jeśli chcecie odwiedzić najwyższy wulkan w całym Układzie Słonecznym bądź eksplorować obszary odwiedzane przez łaziki Curiosity i Perseverance, to wszystko to dosłownie znajduje się teraz w zasięgu ręki.