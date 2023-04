Nowa Roomba Combo serii i8 od iRobot. Z tymi robotami sprzątającymi codzienne porządki będą przyjemniejsze

Roomba Combo serii i8 – podwójna moc sprzątania

Na rynku nie brakuje robotów odkurzających, a także tych, które odpowiadają za mopowanie podłogi. W tym jednak wypadku mamy do czynienia z modelami odkurzająco-mopującym, które z łatwością odkurzą wszystkie rodzaje podłóg, a dodatkowo umyją też podłogi twarde. Wyposażono je w dwa rodzaje pojemników, które robot sam rozpozna i dostosuje się do wybranego trybu pracy – gruntowne odkurzanie lub odkurzanie z mopowaniem. Pojemność zbiornika na wodę oraz system jej dozowania sprawiają, że iRobot Roomba Combo serii i8 jest w stanie wyczyścić na mokro do 55 m² powierzchni. W tym przypadku wykorzystywane są nakładki mopujące wielokrotnego użytku, które można czyścić w pralce i starczają na co najmniej 30 pełnych cykli mopowania. Warto również wspomnieć, że nowy robot charakteryzuje się 10x większą mocą ssącą, więc odkurzanie jest o wiele skuteczniejsze.

Roomba Combo serii i8 współpracuje ze stacją ładująco-czyszczącą Clean Base. Po skończonym cyklu robot sam do niej podjeżdża i opróżnia pojemniki z zebranych zabrudzeń. Zrobi to również w sytuacji, gdy pojemnik zapełni się podczas pracy. Brud trafia do worka AllergenLock, wykonanego z materiału nieprzepuszczającego alergenów. Dzięki temu przez długie tygodnie można zapomnieć o odkurzaniu.

Na pokładzie nie zabrakło oczywiście inteligentnych funkcji dzięki wsparciu systemu iRobot OS. Oprogramowanie pozwala mu m.in. na poznanie rozkładu mieszkania i tworzenie inteligentnych map Imprint (do 10). Robot może również samodzielnie zasugerować zmiany harmonogramu prac w oparciu o nawyki domowników, ale również w okresie linienia zwierząt czy pylenia roślin. Roomba Combo serii i8 może być uruchamiany z poziomu aplikacji lub za pośrednictwem asystentów głosowych (Alexa, Siri lub Asystent Google). W aplikacji można też wybrać optymalną trasę sprzątania lub poszczególne obszary, w których roboty mają pracować, a nawet strefy bez mopowania.

Ile kosztują roboty Roomba Combo serii i8?

Nowe roboty odkurzająco-mopujące są dostępne w Polsce w sugerowanych cenach: