Zakupy z OTOMOTO Pay – bezpiecznie, na raty i z gwarancją

Podstawowe pytanie – czym jest OTOMOTO Pay?

OTOMOTO to… nie, nie przesadzajmy. Chyba nie trzeba nikomu przedstawiać najpopularniejszego w Polsce serwisu z ogłoszeniami motoryzacyjnymi. Przejdźmy od razu do konkretów, czyli OTOMOTO Pay. W największym możliwym skrócie jest to usługa finansowania zakupu, ale akurat w tym przypadku, to jak nie powiedzieć nic.

Zacznijmy od tego, że mówimy o pierwszym w Unii Europejskiej i jednym z pierwszych na świecie tego typu rozwiązań w branży motoryzacyjnej. OTOMOTO Pay to przede wszystkim usługa działająca wewnątrz serwisu, z którym jest w pełni zintegrowana. Obejmuje zakupy dowolnych pojazdów, w tym również maszyn ciężkich i rolniczych oraz co najważniejsze, nie jest typową porównywarką cenowo/kredytową. A jak to wszystko działa?

Jak korzystać z OTOMOTO Pay?

Aby skorzystać z usługi OTOMOTO Pay musimy wejść na dedykowaną stronę internetową i określić nasze możliwości finansowe. Maksymalnie możemy uzyskać do 300 tys. zł kredytu. Za pomocą prostych suwaków wybieramy kwotę oraz liczbę miesięcznych rat, a na ekranie widzimy kwotę pojedynczej raty. Minimalnie możemy wybrać trzy raty, maksymalnie 84.

W kolejnym kroku podajemy nasze dane i określamy typ klienta. Tak, OTOMOTO Pay może przygotować osobną ofertę dla klienta indywidualnego, a osobną dla firmy, więc warto o tym pamiętać. Następnie system porównuje dostępne opcje finansowania dla wybranych przez nas parametrów. Maksymalnie możemy dostać 16 różnych propozycji (w sumie w OTOMOTO Pay jest 18 podmiotów oferujących finansowanie), spośród których wybieramy tę, która najbardziej nam odpowiada. Co jest bardzo rzadko spotykane, przedstawione oferty są dedykowanymi kredytami na zakup samochodu. Zazwyczaj są one, co tu dużo mówić, korzystniejsze.

Krok kolejny to dane bardziej szczegółowe – PESEL, nr dowodu osobistego, miesięczny dochód i źródło dochodu. Na podstawie tych parametrów system oceni nasze możliwości finansowe. Co bardzo ważne, nie jest wysyłane żadne żądanie do BIK, więc w żaden sposób nie wpływa to na naszą zdolność kredytową. Po wypełnieniu wszystkich formalności wysyłamy wniosek i… czekamy. W ciągu 24 godzin otrzymamy telefon z ofertami do wyboru.

Zakładając, że wszystko poszło po naszej myśli i oferta nam odpowiada, pozostaje zaakceptować warunki i otrzymujemy pieniądze na zakup pojazdu. Tak, już teraz, w tym momencie, a sam przelew może pojawić się na naszym koncie nawet w ciągu kilkunastu minut. Kupować nie musimy od razu, bo na dostarczenie faktury lub dowodu zakupu mamy aż trzy miesiące, więc na spokojnie możemy przeczesywać oferty OTOMOTO w poszukiwaniu tego jedynego. Choć to nie jedyny sposób na zakupy.

Gdyby z różnych powodów pojawiła się konieczność rezygnacji z finansowania, mamy możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

Skoro mamy już pieniądze, czas na zakupy!

Nasza przygoda z OTOMOTO Pay nie kończy się na otrzymaniu pieniędzy, bo usługa ma do zaoferowania sporo dodatkowych korzyści i możliwości.

Oczywiście, samochód możemy kupić na OTOMOTO, ale to tylko jedna z opcji. Finansowanie możemy też otrzymać na auto… stojące na ulicy. Dosłownie. Widzisz na parkingu auto z napisem “SPRZEDAM”? Wystarczy, że za pośrednictwem mobilnej strony internetowej scanandbuy.pl zeskanujesz tablicę rejestracyjną tego samochodu lub ręcznie wpiszesz jego numer rejestracyjny. Jeśli samochód znajduje się w bazie – oferta wyświetli się od razu. Może się okazać, że potrzebne będzie dodatkowe podanie daty pierwszej rejestracji i numeru VIN. Przetwarzając dane dostępne w CEPiK i OTOMOTO system dokonana podstawowej wyceny auta i zaproponuje opcje finansowania. Cały proces można przeprowadzić wygodnie z poziomu smartfona.

Mamy już wybrane auto, ale wypadałoby sprawdzić, czy faktycznie warto mu zaufać. Tutaj przydałaby się opcja pobrania raportu i zweryfikowania historii pojazdu. Są do tego dedykowane serwisy, jest też OTOMOTO Pay. Skorzystanie z usługi (złożenie wniosku o finansowanie) pozwala nam na wygenerowanie trzech raportów historii pojazdu w serwisie autoDNA. Weryfikowanie takich informacji jest bardzo ważne przy zakupie auta używanego, więc warto z tej opcji skorzystać.

OTOMOTO Pay to również ubezpieczenie. Z jednej strony podstawowe, czyli OC i AC. W ramach usługi możemy skorzystać z oferty 15 towarzystw ubezpieczeniowych. Po wybraniu najkorzystniejszej opłata może być dołączona do comiesięcznych rat za samochód. Z drugiej strony do zakupionego pojazdu możemy dołożyć gwarancję roczną z limitem 20 tys. kilometrów. Zapewni nam ona zwrot kosztów nieprzewidzianych napraw, które mogą pojawić się po zakupie auta. Co jest objęte gwarancją? Chyba prościej będzie powiedzieć, co nie jest, bo ochrona obejmuje następujące komponenty:

Kompletna lista części objętych gwarancją oraz wyłączeń znajduje się w warunkach ubezpieczenia

DEFEND Car Protect COMFORT, które są dołączone do każdej polisy ubezpieczeniowej.

Jak możecie zauważyć, OTOMOTO Pay to kompleksowe narzędzie ułatwiające zakup pojazdu. Wszystko możemy załatwić w jednym miejscu, z łatwym podglądem warunków i możliwością prostego porównania cen. Od razu przy zakupie możemy dobrać interesujące nas ubezpieczenie, chroni nas też dodatkowa gwarancja. Co więcej, cały proces można przeprowadzić nawet na smartfonie. Czego chcieć więcej? Chyba tylko tego, żeby podobne rozwiązania pojawiały się częściej, nie tylko w branży motoryzacyjnej.