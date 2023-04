Path tracing w Cyberpunk 2077. Testujemy wydajność kart RTX 4000

Porównanie jakości obrazu

O tym czym jest path tracing napisał artykuł Mateusz. Znajdziecie w nim wyjaśnienie różnic w stosunku do ray tracingu czy też samej rasteryzacji. W tym artykule skupimy się na samej wydajności najnowszej serii kart graficznych, czyli modeli RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070 Ti i RTX 4070. Najpierw jednak zobaczcie screeny. Poniżej znajdziecie porównanie braku jakiegokolwiek ray tarcingu do path tracingu.

Brak ray tracingu vs path tracing

Brak ray tracingu vs path tracing

Brak ray tracingu vs path tracing

Brak ray tracingu vs path tracing

Brak ray tracingu vs path tracing

Zerknijcie też na poniższe screeny, które porównują ustawienia ray tracing: niewiarygodny do path tracingu.

Ray tracing: niewiarygodny vs path tracing

Ray tracing: niewiarygodny vs path tracing

Ray tracing: niewiarygodny vs path tracing

Ray tracing: niewiarygodny vs path tracing

Ray tracing: niewiarygodny vs path tracing

Ray tracing: niewiarygodny vs path tracing

Ray tracing: niewiarygodny vs path tracing

Ray tracing: niewiarygodny vs path tracing

Przeprowadzone testy

Testy wykonaliśmy przy ustawieniach Ultra. Są również dodatkowe przy DLSS: Jakość oraz dodanym włączonym generatorze klatek. W testach wykorzystaliśmy wbudowany w grę benchmark. Zastosowane sterowniki to Nvidia Game Ready 531.41 i 531.42 w przypadku RTX 4070. Testy wykonywaliśmy 3 razy lub do uzyskania powtarzalności. Na wykresach znajdziecie karty, które w danej konfiguracji zapewniały wyniki pozwalające na wykonanie testów.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-13900K Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 6800 MHz CL34 Dysk Goodram IRDM M.2 2 TB NVMe Zasilacz be quiet! Dark Power 13 1000W Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

W pierwszej z rozdzielczości przy samym path tracingu możecie płynnie grać na RTX 4090, który osiąga powyżej 60 fps. RTX 4080 i RTX 4070 Ti mają 1% poniżej powyżej 30 fps, więc też możecie próbować rozgrywki. RTX 4070 wymaga już włączenia DLSS. Widać już po tej rozdzielczości, że wyniki są niskie.

Włączenie DLSS w trybie Jakość sprawia, że nawet RTX 4070 średnio osiąga prawie 60 fps. Na pozostałych kartach spokojnie możecie cieszyć się z rozgrywki w ponad 60 fps. W tej rozdzielczości wystarczy tak naprawdę włączenie tej opcji, aby cieszyć się z płynnej rozgrywki na kartach RTX 4000.

Zawsze też możecie dodać generator klatek (FG – frame generator). W takim przypadku na wszystkich kartach osiągnąłem średnio powyżej 100 fps, co jest bardzo dobrym wynikiem i gwarantuje fajne wrażenia z rozgrywki.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

Przy 2560 x 1440 już żadna z kart nie uzyskuje średnio 60 fps. W tej rozdzielczości tak naprawdę rozgrywka będzie w miarę rozsądna na RTX 4090. Nawet RTX 4080 uzyskuje niski 1% poniżej, więc DLSS zdecydowanie jest wskazany przy wszystkich modelach.

Sam DLSS w trybie Jakość już znacznie poprawia sytuację. Średnio 60 fps osiąga RTX 4080 i RTX 4090, pozostałe karty również notują wzrost wydajności. Jeśli jednak macie RTX 4070 lub RTX 4070 Ti to przyda się generator klatek do wyższych wyników.

Włączenie tej funkcji powoduje, że na wszystkich kartach osiągniecie średnio 60 fps. Pamiętajcie jednak, że pozostała nam jeszcze jedna rozdzielczość, więc 62,2 fps przy generatorze klatek nie jest wysokim wynikiem i w 3840 x 2160 będzie znacznie słabiej. Natomiast na RTX 4080 i 4090 możecie liczyć na średnio około i ponad 100 fps.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

Bez DLSS Cyberpunk 2077 przy path racingu jest niegrywalny na wszystkich kartach. Wyniki są tragiczne i nawet nie ma co odpalać gry na takich ustawieniach.

DLSS: Jakość niewiele poprawia sytuację i tylko RTX 4090 pozwala na w miarę płynną rozgrywkę. Na pozostałych kartach zanotowałem średnio poniżej 30 fps, więc tutaj również te ustawienia lepiej sobie odpuścić lub włączyć DLSS w innym trybie.

Dodanie generatora klatek poprawia sytuację, ale też świetnie nie jest. Jedynie RTX 4090 osiąga średnio powyżej 60 fps, pozostałe karty notują niższe wyniki. Tutaj warto jednak rozważyć DLSS w trybie Wydajność, który powinien zagwarantować lepsze wyniki i płynniejszą rozgrywkę.

Podsumowanie

Path tracing w Cyberpunk 2077 zabija wydajność nawet najwydajniejszych kart graficznych. Świetnym przykładem na to jest rozdzielczość 3840 x 2160, gdzie nawet RTX 4090 osiąga średnio 22 fps. Nawet DLSS Jakość nie pozwala na uzyskanie średnio 60 fps i dopiero włączenie generatora klatek to umożliwia. Na pozostałych kartach, jeśli chcecie uzyskać średnio 60 fps, konieczne będzie włączenie innego ustawienia DLSS, np. Wydajność. Na pozostałych rozdzielczościach nie jest lepiej i w 2450 x 1440 żadna z kart nie uzyskuje średnio 60 fps bez DLSS, a w Full HD umożliwia to tylko RTX 4090.

Widać więc, że bez DLSS nie obejdzie się. Technologia Nvidii jest tak naprawdę niezbędna do rozgrywki i wreszcie można zrozumieć, po co generator klatek na najwydajniejszych jednostkach. Bez niego przy maksymalnych ustawieniach i DLSS: Jakość nie uzyskacie średnio 60 fps przy path tracingu. Możliwe więc, że technologia ta będzie szerzej wykorzystywana przy promocji kolejnych generacji kart, które na pewno będą sobie lepiej z nią radziły oraz do promocji samego DLSS, w tym generatora klatek. Pytanie, które należy sobie postawić to czy same zmiany w obrazie, w szczególności w porównaniu do ray tracingu, są warte aż tak niskich wyników wydajności testowanych kart graficznych? Dajcie znać, co o tym sądzicie.