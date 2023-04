Perowskity nie są rewolucyjne. Ale mogą być, jeśli uda się rozwiązać jeden problem

Z takiego założenia wychodzą autorzy publikacji, która trafiła na łamy Nature Reviews Chemistry. Zespół kierowany przez naukowców z University of Surrey przekonuje, iż podstawowym problemem wynikającym z eksploatacji perowskitowych ogniw słonecznych jest ich niska stabilność. Albo wysoka niestabilność, co kto woli.

Dokładniej rzecz ujmując, chodzi o stabilizację tzw. faz fotoaktywnych, czyli części materiału odpowiedzialnej za przekształcanie energii świetlnej w elektryczną. To właśnie tam mogą dziać się rzeczy szczególnie istotne z punktu widzenia żywotności perowskitowych ogniw słonecznych. Bez jej wydłużenia raczej trudno będzie oczekiwać, by takie moduły mogły na dłużej zwojować świat fotowoltaiki.

Bez stabilności fazy fotoaktywnej z rewolucji będą nici, ponieważ z czasem dojdzie do uszkodzeń, w efekcie czego ogniwo słoneczne nie będzie w stanie wydajnie generować energii elektrycznej. Stabilizując ten aspekt inżynierowie związani z technologiami fotowoltaicznymi mogliby doprowadzić do znacznej poprawy trwałości i efektywności perowskitowych modułów.

Perowskity mogą stanowić kuszącą alternatywę dla krzemu, ale żeby wskoczyć na pierwsze miejsce muszą zyskać wyższą stabilność

Jak przekonuje Xueping Liu, który prowadził badania w tej sprawie, perowskitowe ogniwa słoneczne nie są jeszcze tak niezawodne jak tradycyjnie stosowane. I choć cechują się wyższą wydajnością w zakresie przekształcania światła słonecznego w energię elektryczną, to do zapewnienia im większej niezawodności kluczowe będzie zrozumienie, dlaczego są one niestabilne. Następnie naukowcy będę musieli znaleźć sposób na kontrolowanie sposobu ich wytwarzania, aby opóźnić degradację postępującą z upływem lat.

Dzięki prowadzonym badaniom możliwe powinno być lepsze zrozumienie stabilności ogniw i sposobów, na jakie mogłoby dojść do poprawy ich konstrukcji. W długofalowej perspektywie powinno się to przełożyć na stosowanie perowskitów na znacznie większą niż obecnie skalę. Na tym skorzysta zarówno społeczeństwo, jak i środowisko naturalne, tak bardzo potrzebujące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, które potęgują zmiany klimatu. Ostatecznie, jako ludzkość, wszyscy gramy przecież do jednej bramki. Szczególnie, jeśli zależy nam na przyszłości kolejnych pokoleń.

