Piekarnik Haier I-Touch Steam serii 6 HWO60SM6TS9BH to kuchenny pomocnik, który sam się czyści

Haier I-Touch Steam serii 6 HWO60SM6TS9BH jest piekarnikiem o pojemności 70 litrów przeznaczonym do zabudowy. Sprzęt zasługuje na miano urządzenia inteligentnego. Jak bowiem inaczej nazwać piekarnik z wbudowaną książką kucharską obejmującą ponad 350 najróżniejszych przepisów? Przy okazji, witamy w XXI wieku, gdzie nawet takie urządzenie może być połączone przez Wi-Fi oraz Bluetooth. Skoro ma być częścią inteligentnego domu nie może być inaczej.

Wszelkie pokrętła na przednim panelu zastępuje wygodny ekran dotykowy umieszczony centralnie nad drzwiami. Przyjąłem, że do mnie należy tylko przygotowanie potrawy według przepisu i włożenie jej do piekarnika. Na początku bałem się jak panel sterowania zareaguje na ciepło sączące się spod spodu, ale specjalnie zaprojektowany system wentylacji dba o to, żeby rozpraszać strumień gorącego powietrza wydobywający się ze środka piekarnika. Panel wydaje się zatem bezpieczny.

Na szczęście system sterowania piekarnikiem jest na tyle prosty w obsłudze, że nawet będąc kulinarnym laikiem można stworzyć smaczne dania. Wszystko sprowadza się do wybrania odpowiedniej kategorii. Pieczenie, gulasze, owoce morza, wypieki – wchodzimy w konkretny dział, wybieramy jeden z dostępnych przepisów, a piekarnik sam dobierze odpowiednie parametry pracy.

Oczywiście w dowolnym momencie możemy skorygować temperaturę, sposób i czas pieczenia ręcznie, a połączona z piekarnikiem aplikacja mobilna hOn na telefonie jeszcze mnie doedukuje filmikami instruktażowymi do przygotowywanych potraw. Tak to ja mogę działać w kuchni.

Uwagę z miejsca przyciąga znajdująca się w zestawie sonda do mięsa, która mierzy temperaturę wewnątrz przygotowywanej potrawy i pozwala ustawić odpowiedni cykl pieczenia. Wygląda na to, że to już koniec z niespodziankami pt. danie wygląda pięknie, ale w środku jest nieco surowe. System prowadnic teleskopowych powoduje, że wyciąganie naczyń lub blachy z piekarnika jest wygodniejsze i zajmuje nieco mniej czasu, nie powodując utraty temperatury.

Na froncie piekarnika zaciekawiła mnie jedna dyskretna szuflada umieszczona po lewej stronie od wyświetlacza. To wysuwany pojemnik na wodę, dzięki której potrawy w piekarniku Haier I-Touch Steam serii 6 HWO60SM6TS9BH można z powodzeniem gotować na parze. Wasze ciała podziękują za mniejszą ilość tłuszczu w spożywanych warzywach, mięsie oraz rybach.

Nikt nie lubi czyścić piekarnika. Haier I-Touch Steam serii 6 HWO60SM6TS9BH robi to sam

Okazuje się, że z pozostałościami po pieczeniu potraw, które z czasem zasychają i stają się wręcz niemożliwe do usunięcia, świetnie radzi sobie pyroliza.

Piekarnik po zakończeniu pracy może się automatycznie rozgrzać do bardzo wysokiej temperatury (rzędu 430 stopni Celsjusza). Wypala w ten sposób wszystkie zanieczyszczenia (m.in. tłuste osady i pozostałości po pieczeniu), które zazwyczaj mocno przywierają do powierzchni. Po tym procesie pozostaje jedynie garstka popiołu do zebrania, a piekarnik znów lśni czystością.

Haier I-Touch Steam serii 6 HWO60SM6TS9BH upraszcza proces przygotowywania potraw na ile to tylko możliwe. Współpraca z aplikacją mobilną, możliwość zdalnego sterowania i dostęp do przepisów, w połączeniu z łatwością czyszczenia i ogólnej obsługi czyni z tego sprzętu smakowity kąsek. Czy sprawi, że będę lepszym kucharzem? Jeśli dorzucę od siebie minimum chęci do nauki, możemy stanowić zgrany duet.