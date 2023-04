Przedstawiamy Focus Technologie!

Focus Technologie to nasza nowa marka treści wideo, która łączy w sobie to, co najlepsze w obydwu serwisach. Zarówno na kanale YouTube, jak i na kanale w serwisie TikTok będą pojawiać się nie tylko treści stricte technologiczne rodem z Chip.pl, ale także ciekawostki popularnonaukowe, z których słynie Focus.

Focus Technologie – stawiamy na jakość przekazu

Wszystkie rzeczy można robić na dwa sposoby: jakoś lub stawiając na jakość. My zdecydowanie chcemy obrać tę drugą drogę, dlatego też już pierwszym materiałem opublikowanym w serwisie YouTube stawiamy sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Nasze pierwsze wideo rozkłada na czynniki pierwsze walkę o przetrwanie TikToka; aplikacji, która podbiła świat, a która dziś zmaga się z nie lada przeciwnościami. W materiale przedstawiamy nie tylko podsumowanie dotychczasowych działań mających na celu ograniczenie działalności TikToka w różnych rejonach świata, ale też oddajemy głos drugiej stronie. W naszym materiale przedstawiciel TikTok Polska, Jakub Olek, odpiera zarzuty i przedstawia inny punkt widzenia na sprawę.

W polskim Internecie nie brakuje kanałów o tematyce technologicznej czy naukowej, a my nie zamierzamy się z nikim ścigać. Chcemy, aby kanał Focus Technologie był miejscem dla jakościowych treści, pogłębionych analiz i ciekawych tematów. Oczywiście nie zabraknie u nas także recenzji najnowszych gadżetów elektronicznych, ale chcemy o nich mówić nie jako o kolejnych zabawkach, a o tym, jaki jest ich wpływ na nasze codzienne życie i jak elektronika użytkowa zmieniała się na przestrzeni lat.

Żeby jednak można było mówić o jakości, potrzebni są odpowiedni ludzie, by tę jakość przekazać. Dlatego kanał Focus Technologie prowadzić będą cztery osoby:

Michał Mielnik

Konrad Koterba

Arkadiusz Dziermański

Łukasz Kotkowski

Każdy z nas ma inną osobowość, każdy inaczej spogląda na nowe technologie i każdy ma inne zainteresowania, toteż na kanale możecie spodziewać się szerokiego przekroju tematycznego, zupełnie jak na Chip.pl oraz na Focusie. Zapraszamy już dziś do obejrzenia pierwszego materiału i subskrybowania kanału, bo już na start mamy dla was zapas ciekawych treści do obejrzenia, które będziemy publikować sukcesywnie w nadchodzących tygodniach.

Nie tylko YouTube. Focus Technologie znajdziecie także na TikToku

Focus Technologie na TikToku

Obok długich, pogłębionych treści na YouTubie stawiamy też na zwięzłość przekazu i krótką formę TikToka. Nasz kanał w tym serwisie – @FocusTechnologie – jest aktywny już od kilku tygodni i prowadzi go Michał Mielnik, dostarczając ciekawostek ze świata nauki i technologii. Zachęcamy do obserwowania!