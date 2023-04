W tym roku smartfony z klapką dogonią klasyczne modele. Nie zgadniesz, w jakiej kategorii

Smartfon z klapką to wymyślenie koła na nowo

Dla młodych użytkowników składane smartfony typu Flip mogły być czymś zupełnie nowym, ale osoby użytkujące telefony komórkowe od dobrych 20 lat dobrze znają urządzenia z klapką. Ba, kiedyś przecież każdy chciał taki mieć! Duża w tym zasługa Motoroli, która serią RAZR mocno przyczyniła się do popularyzacji tego typu konstrukcji. Ale klapki były z nami już dużo wcześniej.

W Polsce początkowo kojarzyliśmy je głównie z amerykańskich filmów. Pierwszą klapką, z którą miałem bliższy kontakt była Motorola V235, kupiona przez mojego ojca w 2005 lub 2006 roku. Telefon był ciekawy zwłaszcza w wersji czarnej, ze względu na bardzo efektowne, niebieskie podświetlenia klawiszy.

Moją pierwszą własną klapką była szalenie efektowna Motorola K1, którą, co ciekawe, mam do dzisiaj. Ten egzemplarz pochodzi z 2009 roku i… aż do czasu współczesnych smartfonów z klapką skutecznie mnie z tej konstrukcji wyleczył. Ciągłe otwieranie telefonu okazało się zwyczajnie nie dla mnie.

Do czego zmierza ten przydługi wstęp? Chcę Wam pokazać, że w dawnych czasach, podobnie jak w przypadku klasycznych telefonów, klapki były różne. Bardzo różne, nawet w ostatnich latach swojego rynkowego żywota. Rzućmy jeszcze okiem na te najmocniejsze modele. Nokię N76, Motorolę V9 i Samsunga G400:

Wprowadzenie na rynek smartfonów z klapką za sprawą Motoroli RAZR było więc wymyśleniem koła na nowo. Do znanej i kiedyś bardzo lubianej konstrukcji włożono składany ekran, który zastąpił używaną kiedyś klawiaturę. Dało to nadzieję na zmiany na rynku i powiew świeżości, ale zamiast powiewu dostaliśmy krótkie i bardzo słabe dmuchnięcie, bo wyraźnie komuś za szybko skończyło się powietrze.

Smartfony z klapką – modele na rok 2023 zapowiadają się niemal identycznie

Po części rozumiem producentów smartfonów. Tak jak klasyczne modele są prostokątem z ekranem, tak modele z klapką są… składanym prostokątem ze zginanym ekranem. Niby tak, ale jakoś kiedyś projektancie mieli znacznie więcej fantazji w tworzeniu nowych urządzeń, a dzisiaj gdzieś to wszystko uciekło. Przypomnijmy, że najpopularniejszym smartfonem z klapką jest zdecydowanie seria Samsung Galaxy Z Flip, której ostatni przedstawiciel wyglądał tak:

W tym roku producenci powiedzieli “dość” i przystąpili do odważnych zmian w wyglądzie zamykanych smartfonów. Jako pierwszy w szranki stanął Oppo z modelem Find N2 Flip:

Smartfon zaoferował prawdziwe innowacje! Do obudowy Galaxy Z Flip4 wpakowany został większy ekran zewnętrzny! Spokojnie, jeszcze nie klaszczcie, bo już niedługo ma zadebiutować składany vivo, czyli vivo X Flip, który ma wyglądać tak:

No to są dopiero krejzole! W przeciwieństwie do Oppo umieścili większy ekran w poziomie! A zobaczcie, co zamierza pokazać Motorola w tegorocznym odświeżeniu serii RAZR:

Na co odpowiadamy przeciekiem na temat Samsunga Galaxy Z Flip 5 i tutaj jest już naprawdę szał – większy ekran o nieregularnym kształcie!

Pośmialiśmy się, to teraz na poważnie. Mogę się założyć, że jeśli położycie przed osobą nieznającą się na telefonach wszystkie tegoroczne modele z klapką i zakryjecie w nich logo, to zapewne usłyszycie, że to modele tego samego producenta. Wcale mnie to nie zdziwi, bo to wszystko dla zwykłego użytkownika będzie wyglądać tak samo.

Składane smartfony miały wnieść na rynek powiew świeżości

Miało to być coś nowego, przełomowego, innego. Zamiast tego po trzech latach na rynku stały się kalką pomysłów największego gracza w segmencie. To zdecydowanie nie jest innowacja, na jaką czekaliśmy. Jestem w stanie trochę zrozumieć Samsunga, który nie ma konkurencji i może w spokoju odcinać kupony. Ale jak patrzę na choćby Samsunga i9230, to mam ochotę wylać na koreańskich projektantów wiadro zimnej wody, żeby sobie przypomnieli jak robić zjawiskowe smartfony z klapką:

Wszystko wskazuje na to, że 2023 będzie kolejnym nudnym rokiem na rynku smartfonów, bez nadziei na jakikolwiek przełom w kwestii wyglądu urządzeń. A szkoda, bo zaczynam mieć wrażenie, że czas przełomów jest już dawno za nami.