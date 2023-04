Vivo X Fold 2 i Vivo X Flip oficjalnie. Te składaki mogą powalczyć z nowymi modelami Samsunga

Vivo ma już na swoim koncie dwa składaki – X Fold i X Fold Plus, które wypuścił na rynek w tamtym roku. Jednak z powodu braku ich globalnej dostępności, miały one raczej słabą siłę przebicia. W Chinach mogły przyjąć się dobrze, ale nie ma się co oszukiwać, jeśli Vivo chce walczyć z Samsungiem, musi wypuścić swoje składaki poza Państwo Środka. Czy w przypadku tych dwóch nowości możemy spodziewać się szerszej dystrybucji? Zaraz przyjrzę się tej kwestii, ale najpierw warto zerknąć na to, co Vivo X Fold 2 i Vivo X Flip mają do zaoferowania.

Pierwszy model z klapką w ofercie firmy – Vivo X Flip

Vivo nie zdecydował się wziąć przykładu z Oppo i jak widać postanowił nie ujednolicać numeracji swoich smartfonów. W tym roku to żaden problem, jednak wraz z kolejnymi generacjami może to stwarzać lekkie zamieszanie. Ale tym to będziemy martwić się w przyszłości.

Typowo dla tego typu konstrukcji, X Flip został wyposażony w dwa ekrany. Ten zewnętrzny jest zauważalnie większy od dodatkowego wyświetlacza w Galaxy Z Flip, a także w ubiegłorocznej Motoroli Razr, jest natomiast odrobinę mniejszy od zewnętrznego panelu w Oppo Find N2 Flip, bo ma przekątną 3”. Jest to panel AMOLED o rozdzielczości 682 x 422 pikseli, który może być wykorzystywany do podglądu zdjęć, odczytywania kodów płatności, NFC, przeglądania powiadomień, sterowania muzyką i wielu innych rzeczy, a przynajmniej tak twierdzi Vivo. Oby dawał więcej możliwości niż Oppo, które zdecydowanie nie umiało wykorzystać potencjału swojego dodatkowego ekranu. 6,7-calowy wyświetlacz główny charakteryzuje się rozdzielczością FHD+, częstotliwością odświeżania 120 Hz i obsługą HDR10+. Oferuje ponadto jasność szczytową na poziomie 1200 nitów oraz wysoki współczynnik proporcji. W okrągłym otworze znalazł się 32-megapikselowy aparat do selfie.

Sercem Vivo X Flip jest procesor Snapdragon 8+ Gen 1, wspierany przez 12 GB pamięci RAM i do 512 GB pamięci wbudowanej. Akumulator to jeden z największych atutów tego modelu, który zdecydowanie wyróżni go na tle konkurencji. Vivo umieściło tutaj ogniwo o pojemności 4400 mAh, bijąc pod tym względem nawet akumulator 4300 mAh w Find N2 Flip. Smartfon obsługuje też szybkie ładowanie z mocą 44 W.

W obu nowych składakach znajdziemy systemu aparatów, przy których Vivo współpracował z firmą Zeiss, co potwierdza niebieskie logo marki umieszczone na okrągłych wyspach. W modelu z klapką znajdziemy podwójną konfigurację z jednostką główną 50 Mpix z OIS, a także aparat 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym.

Jeśli chodzi o konstrukcję, Vivo – podobnie jak pozostali producenci z wyjątkiem Samsunga – zdecydował się na zawias w kształcie kropli wody, który umożliwia zamknięcie urządzenia na płasko. Na pokładzie znalazł się też tryb Flex, pozwalający na ustawienie smartfona pod różnymi kątami zgięcia. Natomiast dzięki użyciu ultracienkiego szkła linia zgięcia jest praktycznie niewidoczna, a wytrzymała konstrukcja ma wytrzymać nawet 500 tys. złożeń i rozłożeń smartfona. Zewnętrzny ekran ma orientację poziomą. Nad nim znalazła się okrągła wyspa aparatów i lampa błyskowa. Obudowa z tyłu ma diamentowy wzór, który dodaje urządzeniu uroku. Producent daje do wyboru trzy warianty kolorystyczne – Drill Black, Silk Gold i Ling Purple.

Vivo X Fold 2 przynosi sporo ulepszeń względem poprzednika

Ten składak bije na głowę konkurencję, oferując wyświetlacz wielkości dawnych tabletów. 8,03-calowy panel LTPO OLED jest dużo większy niż panele wykorzystywane przez konkurencję. Moim zdaniem może być to zaleta, zwłaszcza gdy smartfon służy nie tylko do rozrywki, ale też do pracy. Główny ekran oferuje rozdzielczość 1916 x 2160 pikseli, odświeżanie 120 Hz, współczynnik proporcji 4:3,55 i jasność szczytową na poziomie 1800 nitów. Nie zabrakło obsługi HDR10+ i rozwiązania, którego pozostałe firmy z pewnością pozazdroszczą, czyli ultradźwiękowy skaner linii papilarnych 3D umieszczony pod wyświetlaczem. Ten sam czytnik znalazł się zresztą w obu ekranach. Dodatkowy wyświetlacz OLED ma natomiast przekątną 6,53”, odświeżanie 120 Hz, rozdzielczość 2520 x 1080 pikseli i współczynnik proporcji 21:9.

Kolejną przewagę Vivo X Fold 2 nad innymi składakami zapewni układ Snapdragon 8 Gen 2 – Vivo jest pierwszym producentem, który wykorzystał ten chipset w składanym smartfonie. Procesor wspierany jest przez 12 GB pamięci LPDDR5X RAM i 256 GB lub 512 GB pamięci masowej typu UFS 4.0. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 4800 mAh z obsługą ładowania przewodowego 120 W i bezprzewodowego 50 W. Producent zadbał też o odpowiednie chłodzenie, za które odpowie system chłodzenia cieczą VC.

Pod kątem możliwości fotograficznych mamy tutaj dwa aparaty do selfie, każdy po 16 Mpix, umieszczone w obu ekranach. Na okrągłej wyspie znalazł się natomiast główny aparat 50 Mpix z OIS, 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i teleobiektyw, również 12 Mpix. Na pokładzie nie zabrakło układu autorskiego układu V2, który poprawia możliwości obrazowania.

Vivo X Fold 2 ma wymiary 161,3 × 73,4 × 13 mm (6-6,7 mm po rozłożeniu) i waży 280 gramów. Zawias, względem poprzednika, został znacznie ulepszony i wykonano go z materiału klasy lotniczej FS54, dzięki czemu jest wyjątkowo wytrzymały i lekki. Ma wytrzymać do 400 tys. zgięć. I tutaj znajdziemy tryb Flex, który dostępny jest też w Vivo X Flip. Do wyboru są trzy opcje kolorystyczne – China Red, Azure Blue i String Shadow Black.

Vivo X Flip i Vivo X Fold 2 – ceny i globalna dostępność

Przejdźmy więc do sprawy, która prawdopodobnie nurtuje wszystkich miłośników składaków. Czy nowe modele Vivo zaliczą globalną premierę? Podczas dzisiejszego wydarzenia producent nic na ten temat nie wspomniał. Niestety, jak podaje serwis Android Authority, firma nie ma obecnie w planach międzynarodowej dystrybucji Vivo X Flip i Vivo X Fold 2. Moim zdaniem po raz kolejny będziemy musieli obejść się smakiem. Oczywiście nic nie jest jeszcze przesądzone, więc jakaś tam nadzieja zawsze jest.

Tymczasem, jeśli chodzi o ceny, te w Chinach prezentują się następująco:

Vivo X Flip:

12/256 GB – 5999 juanów (~ 3660 zł),

12/512 GB – 6999 juanów (~ 4270 zł).

Vivo X Fold 2: