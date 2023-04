W tym roku obędzie się bez rozczarowania. Xiaomi 13 Ultra nadchodzi, kupisz go nawet w Polsce

Xiaomi 13 Ultra to bezpośredni następca ubiegłorocznego Xiaomi 12S Ultra. Trochę się różnią nazwami, ale to tylko drobne zamieszanie z podseriami, które w tym roku Xiaomi najwyraźniej chciało niego uporządkować. Smartfon zapowiada się potężnie, a jego specyfikacja pojawia się w przeciekach już od jakiegoś czasu, więc kluczowe szczegóły są nam dobrze znane.

Co zaoferuje Xiaomi 13 Ultra?

Podobnie jak jego poprzednik i tutaj spodziewamy się potężnych możliwości fotograficznych. Doniesienia wskazują nam poczwórną konfigurację aparatów umieszczoną na masywnej, okrągłej wyspie. Na ich czele znajdzie się 50-megapikselowy aparat główny (Sony IMX989 Type1). Obok niego mają znaleźć się trzy sensory Sony IMX858 (ultraszerokokątny, 3-krotny teleobiektyw portretowy i teleobiektyw peryskopowy). Ponadto mówi się, że główny aparat będzie miał zmienną przysłonę, a Xiaomi współpracowało z Leicą w celu opracowania nowych algorytmów poprawiających wydajność obrazu. Zwieńczeniem ma być natomiast 32-megapikselowy aparat do selfie.

Xiaomi 13 Ultra będzie wyposażony w 6,7-calowy ekran E6 AMOLED LTPO, o rozdzielczości QHD+ i częstotliwości odświeżania na poziomie 12 Hz. Jak przystało na tegorocznego flagowca, jego sercem będzie układ Snapdragon 8 Gen 2, wspierany przez maksymalnie 16 GB pamięci LPDDR5x RAM i 1 TB pamięci UFS 4.0. Za zasilanie odpowie akumulator o nieznanej jeszcze pojemności, obsługujący szybkie ładowanie przewodowe z mocą 90 W i bezprzewodowe 50 W. Tak „niska” prędkość ładowania może niektórych zaskoczyć, biorąc pod uwagę, że w innych modelach producent oferuje o wiele szybszą technologię. 90 W nie jest wolnym ładowaniem i trudno na nie narzekać, jednak co najważniejsze – jest rozwiązaniem sprawdzonym, a to akurat niezwykle istotna kwestia. Warto jeszcze wspomnieć, że w modelu Ultra Xiaomi porzuci standard USB 2.0 dla USB-C i wymieni go na USB 3.X. Wpłynie to na zwiększenie szybkości przesyłu danych, co użytkownicy odczują zwłaszcza podczas przenoszenia dużej ilości plików.

Co z premierą Xiaomi 13 Ultra? Będzie dostępny poza Chinami?

Jeśli na bieżąco śledziliście w ubiegłym roku doniesienia dotyczące Xiaomi 12S Ultra, to zapewne w dniu jego premiery byliście rozczarowani równie mocno, co my. Producent zaserwował ultraflagowca, który zachwycał możliwościami fotograficznymi, pomachał nam nim przed nosem i… pozostawił go w Chinach, byśmy mogli podziwiać go na odległość. Dlatego, gdy pojawiły się pierwsze doniesienia na temat jego następcy, od razu zaczęliśmy się zastanawiać, czy i w tym roku model Ultra nie doczeka się globalnej dystrybucji.

Na szczęście już nie musimy się nad tym zastanawiać, bo producent oficjalnie ogłosił, że jeszcze w tym miesiącu Xiaomi 13 Ultra zadebiutuje w Chinach. Natomiast jego globalna premiera odbędzie się w nadchodzących miesiącach. Nie padły więc żadne konkrety, ale już sama informacja o dostępności poza Państwem Środka wystarczy, by trochę nas uspokoić. Chińskie wydarzenie ma ponoć odbyć się 11 lub 18 kwietnia, ale to na razie jedynie spekulacje. W tym jednak wypadku długo na potwierdzenie nie trzeba będzie czekać. Co do premiery globalnej – niestety będziemy musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość.