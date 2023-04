MIX 5 wstaje z martwych. Xiaomi nie zapomniało o swojej eksperymentalnej serii

Co z tymi modelami Xiaomi MIX?

Seria MIX, dawniej Mi MIX, zawsze była dla Xiaomi wyjątkowa. To właśnie w tych smartfonach wprowadzano innowacyjne technologie, takie jak aparat pod ekranem (nie mylić z USC – under-screen camera) w Mi MIX 2 i 2S, brak ramek w pierwszym MIX-ie, wysuwany aparat w trójce czy składany ekran w Foldzie. Debiutujący w sierpniu 2021 roku (po kilkuletniej przerwie) MIX 4 wyposażony został w technologię USC i ekspresowe ładowanie.

Na początku wydawało się jeszcze, że Xiaomi wprowadzi w końcu jakiś porządek w cyklu wydawniczym tej serii, bo pierwsze wzmianki o MIX 5 pojawiły zaledwie kilka miesięcy po premierze czwórki. W 2022 roku dostaliśmy natomiast istny wysyp przecieków i renderów, a urządzenie o nazwie kodowej „Thor” zaczęło pojawiać się też w Geekbench i bazach certyfikacyjnych. Jeśli śledzicie doniesienia na temat smartfonów to zapewne wiecie, że po czymś takim to prosta droga do premiery. Wspominało się wtedy o jesieni 2022 roku i… jak widać, nic z tego nie wyszło. Podobno Xiaomi postanowiło skupić się na kolejnym Foldzie, odkładając na bok swój eksperymentalny smartfon. Szybko więc zaczęto mówić o kolejnym anulowaniu flagowca i jakoś tak naturalnie temat po prostu ucichł.

Xiaomi MIX 5 jednak zadebiutuje? Znamy jego specyfikację, a także wygląd

Nowa porcja przecieków skleja ze sobą informacje z ubiegłego roku i te najnowsze, które udostępnił znany leaker Digital Chat Station. W kwestii specyfikacji aparatu wspomina się, że na pokładzie MIX 5 znajdzie się aparat główny 50 Mpix z obsługą OIS (rozdzielczość 8192 x 6144 pikseli), aparat 48 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i teleobiektyw 48 Mpix również z optyczną stabilizacją obrazu i 5-krotnym zoomem optycznym. Na rynku zadebiutował już Xiaomi 13 Ultra, więc ta specyfikacja nie jest aż tak imponująca, jak mogła być jeszcze w tamtym roku. Spodziewam się jednak, że i tutaj producent będzie współpracować z firmą Leica. Zdjęcie, które udostępnił leaker (widoczne poniżej), nie pokazuje nam wyspy aparatów. Możliwe jednak, że Xiaomi będzie chciało kontynuować trend ze swoich ultraflagowców i tak jak w Xiaomi 12S Ultra i 13 Ultra dostaniemy ogromną, okrągłą wyspę. W ten sposób ukazywały ją zeszłoroczne rendery.

Render Xiaomi MIX 5 z 2022 roku

Sercem Xiaomi MIX 5 będzie napędzany przez układ Snapdragon 8 Gen 2, wspierany przez 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Ma być to podobno najsłabszy wariant, więc może pojawi się też potężniejsza wersja. Ponadto smartfon ma działać pod kontrolą MIUI 14 opartego na Androidzie 13. Za zasilanie odpowie z kolei akumulator 4820 mAh, który ma obsługiwać technologię ładowania HyperCharge 200 W. Ma to wiele sensu, bo w końcu seria MIX od początku była dość eksperymentalna, a po prezentacji technologii w 2021 roku nadal nie doczekaliśmy się jej wdrożenia w smartfonach. Dla przypomnienia, HyperCharge umożliwia ładowanie przewodowe 200 W i bezprzewodowe 120 W. Podczas pokazu na zmodyfikowanym Xiaomi Mi 11 z akumulatorem 4000 mAh udało się go naładować od 0 do 100% w 8 minut (przewodowo) i 15 minut (bezprzewodowo). W tamtym czasie było to rewolucyjne rozwiązanie, ale teraz nie będzie to najszybsze dostępne na rynku ładowanie, bo te znajdziemy w Realme GT Neo 5 w wersji 240 W. Mimo tego MIX 5 nadal byłby w czołówce.

Kolejną innowacją ma być aparat do selfie umieszczony pod 6,73-calowym ekranem AMOLED. Panel ma oferować rozdzielczość 3200 x 1440 pikseli i częstotliwość odświeżania minimum 120 Hz. Co ciekawe, wbrew temu, co pokazywały nam w tamtym roku rendery, Xiaomi zdecyduje się na całkowicie płaski ekran, a cały smartfon ma mieć zupełnie inną konstrukcję niż pozostałe modele producenta. Na zdjęciu widać prostokątną, kanciastą konstrukcję z lekko tylko zaokrąglonymi rogami oraz cienkimi, symetrycznymi ramkami dookoła wyświetlacza. Można zauważyć tutaj ogromne podobieństwo do niedawno debiutującego Red Magic 8 Pro, który również dostał aparat pod ekranem i podobną konstrukcję. Jedyna zauważalna różnica to brak fizycznych przycisków z boku, które jednak powinny być widoczne. Może to być jednak kwestia zdjęcia, choć moim zdaniem jest na to jeszcze jedno wytłumaczenie. Xiaomi mógłby bowiem zdecydować się na umieszczenie tutaj przycisków pojemnościowych, o których ostatnio bardzo dużo mówi się w kontekście tegorocznych iPhone’ów 15 Pro.

Kiedy powinniśmy spodziewać się premiery Xiaomi MIX 5?

Debiut tego modelu to ogromna niewiadoma. W tamtym roku premiera wydawała się niemalże pewna, ale i tak nie doszła do skutku. Dlatego teraz z dużą rezerwą podchodzę do tych doniesień, bo równie dobrze po raz kolejny Xiaomi może zmienić zdanie. Zresztą, nie ma jeszcze żadnych konkretów odnośnie debiutu Xiaomi MIX 5 prócz tego, że powinien się on pojawić jeszcze w tym roku.