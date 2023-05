Home Tech Android 14 dostanie duże ulepszenie. Tym razem Google nie zamierza samemu nad nim pracować

Android 14 dostanie duże ulepszenie. Tym razem Google nie zamierza samemu nad nim pracować

Do wydania stabilnej Androida 14 wersji pozostało jeszcze kilka miesięcy i jeszcze sporo rzeczy do poprawy. Google zdaje sobie z tego sprawę i najwyraźniej, tym razem nie chce działać sam. Gigant z Mountain View postanowił zaprosić do współpracy smartfonowych gigantów, w celu opracowania stosownych rozwiązań.