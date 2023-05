Technologia NASA sprawi, że baterie wytrzymają nawet kilkadziesiąt lat. Rozwiązano kluczowy problem 

Wbrew pozorom, nie wszystkie badania prowadzone przez amerykańską agencję kosmiczną mają związek wyłącznie z eksploracją kosmosu. Część dokonań tamtejszych inżynierów prowadzi do innowacji, z których korzystają mieszkańcy Ziemi w codziennym życiu. Poza często przytaczanym tego przykładem, czyli systemem GPS, wkrótce może pojawić się inny argument, jakim będą produkty od firmy EnerVenue.

Chodzi o akumulatory, które do tej pory były stosowane do zasilania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej czy Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Teraz przyszła natomiast pora na przeniesienie tych rozwiązań w nieco bardziej przyziemne realia. Jak przekonuje Jorg Heinemann, dyrektor generalny wspomnianego przedsiębiorstwa, proponowane baterie są znacznie bezpieczniejsze od litowo-jonowych i oferują przy tym szereg innych korzyści.

Całe przedsięwzięcie zapewne nie byłoby możliwe, gdyby nie Yi Cui z Uniwersytetu Stanforda. To właśnie dzięki niemu wymyślono, jak przystosować akumulatory niklowo-wodorowe do używania ich na Ziemi. A wszystko to za sprawą konstrukcji wykorzystującej stosunkowo tanie materiały.

Baterie niklowo-wodorowe były do tej pory stosowane między innymi na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Takie baterie idealnie sprawdzają się w przestrzeni kosmicznej, gdzie panują ekstremalne temperatury. Na Ziemi tak skrajnie może nie jest, ale mówimy przecież również o innych zaletach, choćby w postaci długiego czasu działania, wysokiego stopnia bezpieczeństwa i możliwości recyklingowania zużytych egzemplarzy. Niestety, do tej pory był pewien problem.

Były nim, jak to często w takich sytuacjach bywa, pieniądze. Wysokie koszty produkcji mogły być akceptowalne w przypadku misji kosmicznych, w których liczy się przede wszystkim niezawodność. Jeśli jednak mówimy o bardziej przyziemnych zastosowaniach, to cena odgrywa nierzadko pierwszorzędną rolę. Dzięki ostatnim badaniom udało się odwrócić sytuację, a w planach jest już produkcja akumulatorów przystosowanych do ponad 30 000 cykli ładowania. Takie baterie mogłyby działać nawet 30 lat.

Nie trzeba długo myśleć, by wpaść na potencjalne zastosowania takich urządzeń. Mowa choćby o magazynowaniu energii pochodzącej z odnawialnych jej źródeł. Obecnie stanowi to jeden z największych problemów stojących na drodze do rozpowszechnienia OZE i zastąpienia nimi paliw kopalnych. Mając możliwość składowania energii w czasie jej wysokiej podaży, by wykorzystać ją, gdy pojawią się niedobory, sektor energetyczny mógłby doświadczyć kompletnej rewolucji.

Według Heinemanna, baterie projektowane przez jego firmę są bezpieczniejsze od litowo-jonowych, zapewniają większą elastyczność pod względem częstotliwości i czasu rozładowywania oraz działają ponad trzykrotnie dłużej, z zaledwie minimalną stratą pierwotnej pojemności. Ognioodporne akumulatory o ponad 30-letniej żywotności mogłyby stanowić alternatywę dla tych, które są podatne na pożary. Plany EnerVenue brzmią naprawdę ciekawie!