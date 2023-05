Polecamy najciekawsze urządzenia w ofercie Plusa

Dwa dobre Samsungi – tańszy i droższy

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra okazał się znacznie lepszym następcą swojego poprzednika, niż mogliśmy się tego spodziewać. Zmiana układów obliczeniowych z Exynosów na popularniejsze Snapdragony 8 Gen 2 zapewniła nie tylko przyrost mocy, ale i zminimalizowała problemy z nagrzewaniem się smartfonu. Zastosowano także nowe standardy pamięci na pliki UFS 4.0 oraz pamięci operacyjnej (RAM LPDDR5X). W rezultacie S23 Ultra pracuje piekielnie szybko, ale zachowuje przy tym zimną głowę. To wszystko przekłada się także pozytywnie na akumulator i nawet przy intensywnym wykorzystaniu nie powinniście rozładować go tego samego dnia.

Najmocniejszy smartfon Samsunga błyszczy nie tylko wydajnością. W tym roku producent dokonał subtelnej zmiany i nieco zaokrąglił boczne krawędzie. W efekcie przy niemal tych samych wymiarach trzyma się go wygodniej niż poprzednie modele Ultra. Samsung zadbał też o dobre wrażenia z oglądania treści. Ekran Dynamic AMOLED 2X to jedno z najlepszych rozwiązań do konsumpcji treści. Świetne kąty widzenia, wysoka jasność oraz szereg ustawień czynią z niego rozwiązanie kompletne. Bez (nomen omen) szumnych zapowiedzi poprawiono też jakość dźwięku wychodzącego z głośników. Dźwięk wychodzący ze smartfonu jest klarowny, a jednocześnie nie brak mu dobrej porcji wysokich i niskich partii.

Kupując Samsung Galaxy S23 Ultra dostajemy wyjątkowy smartfon także ze względu na wbudowany rysik S Pen. To narzędzie, które po chwili nauki znacznie ułatwi robienie notatek i zrzutów ekranu, a do tego smartfon dobrze rozpoznaje pismo odręczne. Jakby tego było mało, Samsung zaoferował jeden z najlepszych zestawów aparatów. Nowy, główny obiektyw z matrycą o rozdzielczości 200 Mpix wyposażono w poprawioną optyczną stabilizację obrazu. Zdjęcia nocne oraz wideo prezentują wysoki poziom szczegółów oraz wierną rzeczywistości kolorystykę, która utrzymuje się niezależnie od wybranego przez nas obiektywu. Jeżeli szukacie pewności, to Samsung Galaxy S23 Ultra jest jej gwarantem.

Dzięki trwającej promocji kupując Galaxy S23 Ultra w Plusie można dostać zwrot na kartę przedpłaconą Visa w wysokości 700 zł.

Samsung Galaxy A34 5G – 5G dla każdego

Niewiele jest smartfonów na rynku, które oferują w swojej cenie tyle, co Samsung Galaxy A34 5G. Koreański producent daje swojemu smartfonowi wsparcie aktualizacjami systemu Android przez 4 lata od premiery, a przez 5 lat zapewni poprawki bezpieczeństwa. Oprócz tego zadbał o to, by obudowa smartfonu wytrzymała kontakt z wodą i pyłem – telefon przeszedł testy dla standardu IP67. Nie zabrakło w nim slotu na kartę pamięci, a to także nie zdarza się w każdym urządzeniu ze średniej półki cenowej.

Koreański producent zadbał też, by nie tylko te cechy wyróżniały smartfon. Galaxy A34 5G docenią ci, którym zależy na dużym wyświetlaczu – ten ma przekątną 6,6 cala. Wykonano go w technologii Super AMOLED i na co dzień nie było z nim większych problemów. Ekran jest czytelny dzięki rozdzielczości Full HD+ i płynny dzięki częstotliwości odświeżania do 120 Hz. W urządzeniu znajdziemy także głośniki stereo z czystym i ciepłym basem. Smartfon okaże się dobrym wyborem dla gracza i nie tylko – układ MediaTek Dimensity 1080 radzi sobie z wymagającymi grami bez nadmiernego nagrzewania się, a akumulator 5000 mAh daje energię na wiele godzin rozgrywki.

Samsung Galaxy A34 5G oferuje najnowszą wersję nakładki Samsunga – One UI 5.1. W niej większy nacisk położono na wygląd ekranu blokady, gdzie pojawia się nie tylko więcej zegarków i przełączników, ale również widżety. Te z kolei mogą błyskawicznie uruchamiać szereg operacji w całym urządzeniu. To odpowiednik inteligentnego domu, bo wielostopniowe akcje mogą aktywować się w zależności od pory dnia czy lokalizacji. Galaxy A34 5G pracuje także inteligentnie podczas robienia zdjęć. Jego główny aparat 48 Mpix rejestruje szczegółowe kadry zarówno w ciągu dnia, jak i po zmroku, a optyczna stabilizacja minimalizuje drgania. Przydatny bywa też obiektyw ultraszerokokątny aparat 8 Mpix oraz aparat z obiektywem makro 5 Mpix. Zdjęcia są żywe i mają mocno nasycone barwy – bez dodatkowej obróbki nadadzą się na media społecznościowe.

Samsung Galaxy A34 5G w Plusie może być Wasz za 199 zł na start oraz 24 raty po 77,08 zł miesięcznie.

Nie samymi smartfonami człowiek żyje

Huawei Watch GT 3 Active 46 mm – smartwatch uniwersalny

Seria Huawei Watch GT 3 występuje w kilku różnych wariantach, które są do siebie niemal bliźniaczo podobne pod względem funkcji. Polecę Wam jednak wariant Active, który uważam za najbardziej uniwersalny. Nazwa i fluoroelastomerowy pasek sugerują, że to zegarek sportowy, ale już koperta wykonana ze stali nierdzewnej niekoniecznie. Dzięki temu, jak i wodoodpornej obudowie, jest to bardzo dobra propozycja dla osób aktywnych, ale z drugiej strony wystarczy dokupić dodatkowy, skórzany pasek i mamy elegancki zegarek na bardziej formalne okazje. Uniwersalności zegarka sprzyja bardzo szeroki wybór tarcz, zarówno klasycznych jak i cyfrowych, które bardzo dobrze prezentują się na ekranie AMOLED o średnicy 1,43 cala.

Zegarek oferuje szereg opcji śledzenia, nie tylko, codziennej aktywności. Od liczenia kroków, przez zaawansowany pomiar jakości snu, stresu, pulsu, natlenienia krwi, przez trenera biegowego z dokładnym śledzeniem trasy przez GPS, na pomiarze temperatury skóry i barometrze kończąc. A to i tak bardzo ogólny opis, bo Huawei Watch GT 3 potrafi śledzić aktywność w ponad 100 różnych rodzajach aktywności sportowej. Oczywiście jak przystało na smartwatch, sygnalizuje powiadomienia, ale też dzięki wykorzystaniu wbudowanego głośnika i mikrofonu pozwala na prowadzenie rozmów. Wiem, że to może brzmieć dziwnie, ale zdecydowana większość osób już po pierwszej rozmowie uznaje to za rewolucyjną funkcję. Bardzo dużą zaletą Watch GT 3 jest czas pracy na pojedynczym ładowaniu. Przy typowym, codziennym korzystaniu akumulator jest w stanie wytrzymać 10-14 dni, a przy częstym korzystaniu z GPS-u ten czas spada do 6-8 dni. Ładowanie odbywa się bezprzewodowo, więc nawet jeśli nie mam pod ręką dedykowanej ładowarki, można do tego użyć dowolnej innej w standardzie Qi.

Huawei Watch GT 3 Active 46 mm w Plusie może być Wasz za złotówkę na start z 24 ratami w wysokości 46,58 zł/mies.

Zowee Router 5G CPE 5 – do wykorzystania potencjału sieci 5G

Sieć 5G Plus rozwinęła już takie prędkości, że z powodzeniem jest w stanie zastąpić nawet Internet światłowodowy. Aby móc wykorzystać pełnię jej możliwości, warto zaopatrzyć się w dedykowany router. Dzięki niemu nie tylko skutecznie odbierzemy sygnał sieci komórkowej, ale też zamienimy go w szybką sieć Wi-Fi. A jest z czego korzystać, bo w zasięgu najszybszej sieci 5G w Polsce jest już ponad 20 mln osób.

Zoowe Router 5G CPE 5 ma wszystko, czego potrzebujemy do wygodnego korzystania z sieci 5G. Obsługuje wszystkie niezbędne pasma, więc będzie działać zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości, kiedy sieć piątej generacji zacznie działać na kolejnych częstotliwościach. Router można też z powodzeniem wykorzystywać w sieci LTE (LTE Advanced), z której będzie w stanie wycisnąć maksimum możliwości. Internet może być rozprowadzany tradycyjnie, kablowo dzięki wbudowanemu portowi LAN lub bezprzewodowo wykorzystując szybką sieć Wi-Fi 6.

Decydując się na router Zowee Router 5G CPE 5 w Plusie wybierając abonament od 49 zł do 69 zł, cena za sprzęt kosztować będzie 50 złotych na start oraz 12 rat po 80 zł/mies. – łącznie 1010 zł. Natomiast wybierając abonament od 79 złotych miesięcznie całkowity koszt Zowee wyniesie 529 złotych (49 zł na start oraz 12 rat po 40 zł/mies.).

W Plusie warto kupić iPhone

iPhone 14 Pro w kompaktowej formie

Pośród wielu smartfonów z najwyższej półki iPhone 14 Pro wyróżnia się dopasowaniem do potrzeb użytkownika. Zawdzięcza to przede wszystkim ekranowi o przekątnej 6,1”. Użyty w iPhone 14 Pro panel Super Retina XDR wykonany jest w technologii OLED i ma rozdzielczość 2556 x 1179 pikseli i odświeżany jest z prędkością do 120 Hz.

Wyświetlacz wyróżnia się znakomitym odwzorowaniem kolorów i bardzo wysoką jasnością. Po raz pierwszy też w iPhone pozbawiony jest dużego wycięcia, notcha. Zamiast tego układ rozpoznawania twarzy FaceID umieszczony został w dwóch niewielkich otworach, rozdzielonych aktywną powierzchnią wyświetlacza – Apple nazywa to dynamiczną wyspą i wykorzystuje do prezentacji całego szeregu przydatnych informacji dodatkowych z aplikacji pracujących w tle. Po raz pierwszy w iPhone wyświetlacz może być także zawsze włączony.

iPhone 14 Pro dzięki swoim niewielkim rozmiarom ma zgrabną i poręczną obudowę. Ramka wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia sztywność, a odporne na zarysowania szkło z powłoką ceramiczną zabezpiecza zarówno wyświetlacz, jak i tylny panel. Smartfon jest pyło i wodoszczelny, spełniając z naddatkiem wymagania klasy IP68 – jest w stanie wytrzymać zanurzenie nawet na 6 metrów przez 30 minut.

Ale iPhone 14 Pro to nie tylko znakomity sprzęt, to także oprogramowanie. System iOS gwarantuje dostęp do najlepszych w swojej klasie aplikacji, a Apple bardzo poważnie traktuje kwestię aktualizacji, oferując pięcioletnie wsparcie dla swoich smarfonów i szybkie łatki w przypadku poważnych problemów. Znakomite wsparcie i bardzo wydajny sprzęt mają zaś łącznie dodatkowy „efekt uboczny” – iPhone 14 Pro się bardzo wolno „starzeje moralnie”. A to oznacza, że na rynku pierwotnym są dostępne zarówno modele najnowsze jak i nieco starsze, ale wciąż pełnowartościowe, oraz że po dwóch czy trzech latach eksploatacji można bez problemu korzystnie odsprzedać telefon na własną rękę lub skorzystać z programu wymiany u operatora, kupując przy okazji najnowszy model.

iPhone 14 Pro to kontynuator fotograficznych tradycji smartfonów Apple. Jak przystało na producenta, który zdefiniował termin „iphonografia” i generalnie przyczynił się do powstania fotografii mobilnej, iPhone 14 Pro zdobył najwyższe oceny jako smartfon do filmowania, oraz jedne z najwyższych jako sprzęt fotograficzny. Do dyspozycji użytkownika jest nowoczesny aparat 48 Mpix z obiektywem szerokokątnym 24 mm, ultraszerokokątny 12 Mpix o ogniskowej 13 mm i teleobiektyw portretowy 90 mm, także z matrycą 12 Mpix. iPhone 14 Pro poza domyślną aplikacją do obsługi aparatu pozwala na korzystanie z wielu wysokiej klasy wyspecjalizowanych programów do fotografowania i filmowania, by w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez sprzęt i osiągać efekty nieosiągalne w inny sposób.

iPhone 14 Pro, jak i inne smartfony Apple, mogą być Wasze w specjalnie przygotowanej ofercie, w ramach której dostajecie nowy model co dwa lata i płacicie za niego mniej. Ponadto, operator sieci Plus umożliwia nam zakup nowego iPhone taniej odsprzedając swój stary iPhone w programie Plus Odkup.