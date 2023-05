Home Tech Zainwestują w Polsce ponad miliard złotych. Pod Warszawą powstało nowe centrum danych

Branża IT ponownie zainteresowała się podwarszawskimi Jawczycami, czego potwierdzeniem jest pierwsza w Polsce inwestycja francuskiej grupy Data4. Pierwsze z czterech planowanych centrów danych jest już w fazie rozruchu, a ja z ramienia redakcji miałem okazję odwiedzić to specyficzne miejsce w trakcie oficjalnej inauguracji. Na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale właśnie przez takie budynki przepływa codziennie większość naszego cyfrowego życia. A będzie tego dużo więcej, bo prognozy na kolejne lata zakładają inwestycyjny boom na rynku centrów danych w Polsce. W tej kategorii jesteśmy jeszcze młodym rynkiem, ale dynamicznie się rozwijamy.