SSD na sterydach. Wystarczy jedna aplikacja, by wykręcić niesamowite prędkości

Synergy 2.0 to aplikacja przyspieszające SSD do nierealnych wartości. Jest w tym jednak jedno ale…

W dobie dysków SSD operacje na danych nie przestały mieć ogromnego znaczenia w kwestii wydajności nośników. Dyski te są wprawdzie znacznie szybsze od HDD, ale tak jak kiedyś dbano o optymalizację ruchu głowicy i zapisywanie danych na odpowiednich rejonach talerzy, tak teraz dba się o to, aby kontroler dysku SSD był w stanie jeszcze wydajniej żonglować danymi w kościach pamięci flash. Mowa więc o oprogramowaniu, które firma Solidigm wniosła właśnie na zupełnie nowy poziom wraz z wydaniem Synergy 2.0.

Synergy 2.0 to jedna z tych aplikacji, którą powinien mieć każdy z nas na swoich komputerach. Tak przynajmniej sugerują dane, bo w praktyce jej wykorzystanie nie jest takie łatwe. Aplikacja obejmuje sterownik oraz zestaw narzędzi dla konkretnych dysków SSD, który to obejmuje trzy innowacyjne funkcje, przyspieszające znacznie działanie nośników. Przykładowo Fast Lane identyfikuje najczęściej używane dane i przechowuje je w pamięci podręcznej SLC, poprawiając wydajność losowego odczytu 4K nawet o 120 procent.

Mowa więc o lepszym wykorzystaniu bufora w dyskach SSD, które to są aktualnie sprzedawane głównie z pamięciami w konfiguracji TLC i QLC. Te kości są na bieżąco zmieniane w konfigurację SLC, aby zwiększyć ogólną prędkość dysku. Pełnią wtedy funkcję wydajnego bufora, który to jest dostępny tylko wtedy, kiedy dysk nie jest przepełniony. Apolikacja Synergy 2.0 wprowadziła też funkcję Smart Prefetch, która wykrywa przewidywalne strumienie odczytu i przygotowuje stosowne dane z wyprzedzeniem, zwiększając tym samym wydajność odczytu sekwencyjnego 4K nawet o 170 procent.

Wisienką na torcie w tej aplikacji jest Dynamic Queue Assignment, odpowiadająca za przypisywanie kolejek wejścia i wyjścia do mniej wykorzystywanych rdzeni CPU, co poprawia wydajność zapisu losowego 4K nawet o 20%. Tak więc oto Synergy 2.0 sprawia, że dysk SSD działa wydajniej tylko i wyłącznie za sprawą programowych sztuczek, zapewniając szybsze czasy ładowania się gier oraz włączania systemu. Oprócz wprowadzenia inteligentnych algorytmów oraz optymalizacji, aplikacja umożliwia użytkownikom monitorowanie i zarządzanie dyskami SSD, ale takie wodotryski są aktualnie kompatybilne wyłącznie z dyskiem Solidigm P41 Plus.

Synergy 2.0 bez funkcji Fast Lane działa też w przypadku dysku Solidigm P44 Pro, Intel 665p oraz Intel 670p ze względu na różnice w kontrolerach, co wskazuje wymóg wyposażania dysków w raczej ponadprzeciętnie wydajne układy. Zadaje to również pytanie, czy przenosząc funkcje w tej aplikacji na poletko innych dysków SSD, zyskalibyśmy podobne wzrosty wydajności, czy może to jedynie poprawki zarezerwowane i możliwe wyłącznie w wymienionych dyskach przez ich budowę oraz konfigurację? Aktualnie trudno na to odpowiedzieć, bo zwyczajnie brakuje nam dziś danych.