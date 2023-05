Eksperci z Meta, Microsoft, IBM, Nvidia i Niebezpiecznik na Infoshare 2023

Konferencja Infoshare to największe wydarzenie technologiczne w regionie CEE, łączące najnowsze rozwiązania technologiczne z biznesem. Co roku biorą w nim udział tysiące uczestników, w tym startupy, inwestorzy, przedstawiciele korporacji, programiści i marketerzy. W 2023 roku konferencja Infoshare odbędzie się w dniach 24-25 maja w gdańskim Amber Expo. Tegoroczna edycja to aż 9 scen tematycznych, ponad 200 czołowych prelegentów z całego świata, innowacyjne firmy i rozwiązania prezentowane w strefie Expo, a także aż 6 imprez towarzyszących, będących okazją do biznesowego networkingu. Podczas Infoshare 2023 poznamy również zwycięzców Startup Contest, na których czeka 30 tys. euro w gotówce i udział w InCredibles – programie akceleracyjnym Sebastiana Kulczyka.

Przyszłość i trendy w AI

Sztuczna inteligencja to jeden z głównych tematów aż 6 scen Infoshare 2023, dedykowanych programistom. Uczestnicy konferencji dowiedzą się jak wykorzystać Chat GPT w budowaniu aplikacji internetowych i jak szkolić modele Azure Cognitive Services przy użyciu głosu.

Tajniki propagacji wstecznej – mechanizmu stojącego za systemami AI omówi Krzysztof Kudryński z Nvidii. Mathis Hammel, który pracował m.in. dla CodinGame, Google, Capgemini i HubSpot, opowie o tym, jak za $100 stworzył najbardziej efektywny wykrywacz deepfake’ów wygenerowanych przez AI. Uczestnicy dowiedzą się także co zrobić, aby sztuczna inteligencja była bardziej godna zaufania. Opowie o tym Serg Masís, autor bestselleru “Interpretable Machine Learning with Python”.

Prelegenci poruszą również temat sztucznej inteligencji w kontekście etyki. Dr Zachary Goldberg obali mit etyki jako przeszkody we wdrażaniu rozwiązań technologicznych i pokaże, jak wspierać innowacje. Z kolei Phaedra Boinodiris, liderka praktyk w dziedzinie AI w IBM Trust, poruszy holistyczne rozwiązania, które firmy oraz praktycy powinni wdrożyć, żeby tworzyć odpowiedzialne AI.

Java Champions o tajnikach kodowania

Na scenach Infoshare zobaczymy również Java Championów. Adam Bień omówi m.in. przykłady użycia Javy on-premises i w chmurze publicznej, a Tomasz Nurkiewicz zdradzi jak zabezpieczyć się przed potencjalnie niebezpiecznymi miejscami w kodzie oraz jak budować systemy, które same potrafią się naprawiać. Mohamed Taman wyjaśni, jak zaplanować i wymodelować interfejsy API oraz zrozumieć ograniczenia projektowe REST, a Gerrit Grunwald, Principal Engineer w Azul Systems przybliży nowy projekt OpenJDK o nazwie CRaC.

Co nowego we Front-end?

Na uczestników zainteresowanych tematyką Front-end czeka dedykowana scena. Wystąpi na niej m.in. Aashima Ahuja, UI Enterprise Engineer w Meta, która wyjaśni jak uaktualniać aplikacje do React 18 czy budować je przy pomocy komponentów serwera React. O językach deklaratywnych i możliwościach ich wykorzystania przy projektowaniu stron internetowych opowie autor licznych książek nt. projektowania i host podcastu Clearleft Jeremy Keith. Dominika Zając pokaże mało znane, a bardzo użyteczne funkcje Chrome DevTools. Optymalizacji stron www przyjrzą się też m.in. Ryan Townsend i Harry Roberts, który współpracował m.in. z Google, BBC, General Electric, the Financial Times czy ONZ.

Cyberbezpieczeństwo: Wzrastające wyzwania w sieci

Jak co roku, na Infoshare nie zabraknie również wątków związanych z cyberbezpieczeństwem. Na scenie zagości Jakub Nawalaniec z Niebezpiecznika, który opowie o atakach socjotechnicznych red teaming. Z kolei Mariusz Dalewski, współzałożyciel społeczności SysOps/DevOps Polska na Facebooku, podpowie, z czego skorzystać, by jak najbardziej utrudnić potencjalnym hakerom dostęp do naszych danych. Zobaczymy też m.in. Maciej Zarski, który opowie czego dowiedział się o cyberbezpieczeństwie, zabezpieczając jedno z największych wydarzeń na świecie – Igrzyska Olimpijskie.

Szczegółowa agenda Infoshare 2023 na stronie Organizatora: infoshare.pl/conference/agenda

Branża IT – trendy i wyzwania

Tegoroczna edycja Infoshare będzie również przestrzenią do rozmów o przyszłości branży IT. Eksperci odpowiedzą m.in. na pytania o to czy AI zabierze pracę programistom, jak wykorzystać czat GPT do budowania odporności psychicznej oraz jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym wśród developerów. Swoją wiedzą na ten temat podzielą się Chris Heilmann, front-end developer, który pracował m.in. dla Yahoo i Mozilla oraz Reza Rahmana, Principal Program Manager w Microsoft i HR Advisor Ben Greeven.

Poza możliwością wysłuchania ponad 200 prelekcji nt. przyszłości technologii, obecni na konferencji przedstawiciele branży IT będą mieli szansę nawiązać biznesowe kontakty z przedstawicielami największych firm i korporacji. Swoje uczestnictwo zapowiedzieli m.in. PKO BP, Mercedes oraz ING Hubs Poland, Capgemini, Nordea, Bosch, Lufthansa Systems, ThyssenKrupp, Hapag-Lloyd, a także JobBoardy IT, w tym najwięksi: NoFluffJobs, JustJoinIT, the:protocol.

Okazją biznesowego networkingu będą również liczne imprezy towarzyszące konferencji, m.in. Before i After Party na plaży w Sopocie czy Great Networking Party z koncertem BARANOVSKIEGO. Dostęp do wydarzeń podczas tegorocznego Infoshare zapewnią skrojone do potrzeb poszczególnych uczestników wejściówki. Szczegóły dotyczące biletów dostępne są na stronie Organizatora.