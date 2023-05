Rekordowa liczba drużyn w European Rover Challenge 2023. Kielce czeka inwazja marsjańskich łazików

Do międzynarodowych zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge 2023 zgłosiło się łącznie aż 88 drużyn uniwersyteckich z 22 krajów, wśród których warto wymienić Kanadę, Japonię, Wielką Brytanię, Szwajcarię, Indie, Włochy, Turcję czy Meksyk. Oczywiście Polska również będzie mieć swoją solidną reprezentację na wydarzeniu. W formule stacjonarnej (ON-SITE) w Kielcach pojawią się 54 drużyny, zaś zdalnie (REMOTE) dołączą do zawodów 34 kolejne.

Aż 48 zgłoszeń do ERC 2023 pochodzi z Europy, 30 z Azji, pięć z Ameryki Północnej, trzy z Afryki oraz dwa z Ameryki Południowej. Wszystkie zespoły po przyjętym zgłoszeniu muszą nadesłać do ewaluacji przez komisję zawodów dokumentację techniczną swoich projektów marsjańskich łazików. Stawkę zawodów ERC podnosi również fakt, że od tego roku zostanie wdrożony dodatkowy proces certyfikacji, prowadzony przez specjalistów z branży kosmicznej wchodzących w skład konkursowego jury.

Czytaj też: Mars do niedawna był bogaty w wodę. Co się z nią stało?

Dla uczestników będzie to swoiste poświadczenie wiedzy i doświadczenia, które ma zadanie wzmocnić pozycję młodych inżynierów w procesie rekrutacji do podmiotów sektora kosmicznego. Certyfikat otrzyma każdy z członków startującego zespołu. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach udostępni największy na świecie tor odwzorowujący powierzchnię Czerwonej Planety dla prototypowych łazików w dniach 15-17 września.

Oprócz samych konkurencji bazujących na prawdziwych misjach Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i NASA, nie zabraknie atrakcji dla pasjonatów kosmosu, robotyki i nauki. Wygląda na to, że to po prostu obowiązkowe wydarzenie we wrześniowym kalendarzu dla wszystkich zainteresowanych tematem.

European Rover Challenge odbywa się pod patronatem Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA oraz Polskiej Agencji Kosmicznej. Od lat wydarzenie wspierane jest obecnością decydentów NASA, ESA i Niemieckiej Agencji Kosmicznej DLR, astronautów i podmiotów związanych z sektorem kosmicznym: Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) International Space University, The Mars Society, Explore Mars, Austrian Space Forum, Thales Alenia Space, GMV, Planet Labs oraz SENER.

ERC to światowe centrum marsjańskich łazików i nie tylko

Na powyższym filmie stanowiącym podsumowanie poprzedniej edycji European Rover Challenge da się poczuć tę ekscytującą atmosferę, która zdecydowanie zachęca do odwiedzenia Kielc w połowie września. Warto też przypomnieć, że w ubiegłorocznej 8. edycji ERC pierwsze miejsce w zawodach w formule stacjonarnej zajęła ekipa AGH Space Systems z Polski. W formule zdalnej nie do pokonania okazał się za to zespół DJS Antariksh z Indii.

Organizatorom udało się również sprowadzić replikę skafandra Neila Armstronga, a widzowie zgromadzeni w Kielcach mogli sterować łazikami i robotami kroczącymi, czy poznać ekspertów największych agencji kosmicznych. Jeśli nie będziecie mogli przyjechać we wrześniu na ERC, nie załamujcie rąk. Podobnie jak rok temu zmagania marsjańskich łazików będzie można również obserwować za sprawą internetowych transmisji i relacji na żywo.

Organizatorem tegorocznej edycji jest Europejska Fundacja Kosmiczna, członek Międzynarodowej Federacji Astronautycznej (IAF) wraz z Politechniką Świętokrzyską i Miastem Kielce. Projekt jest współfinansowany z programu “Społeczna Odpowiedzialność Nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki.