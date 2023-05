Galaxy Watch 6 Classic pozuje w całej okazałości. Obrotowy bezel powraca!

Co Samsung pokaże w nowych zegarkach Galaxy Watch 6?

Dotychczasowe przecieki skupiały się głównie na nielicznych szczegółach specyfikacji nadchodzących smartwatchy. Informacji nie było zbyt wiele i głównie skupiły się na modelu Galaxy Watch 6 Classic. Dzięki temu wiemy, że będzie miał on większy wyświetlacz niż Galaxy Watch 5 Pro, bo zamiast 1,4-calowego panelu, w tym modelu zagości ekran 1,47-calowy o wyższej rozdzielczości 470 x 470 pikseli. Dzięki delikatnemu zwiększeniu gabarytów Samsung będzie mógł wyposażyć go w większy akumulator o pojemności 425 mAh. To znaczne ulepszenie w porównaniu z Galaxy Watch 4 Classic i jego ogniwem 361 mAh (dla przypomnienia, w tamtym roku firma zrezygnowała z wariantu Classic).

Sercem nadchodzących Galaxy Watch 6 ma być też zupełnie nowy procesor, który wedle przecieków ma nosić nazwę Exynos W980. Najważniejsze jednak, że będzie on ponad 10 procent szybszy niż Exynos W920 napędzający serię 4 i 5. W końcu więc nie tylko doczekamy się aktualizacji procesora, ale też znaczących ulepszeń w zakresie wydajności. O jego specyfikacji niestety nie wiemy zbyt więcej prócz tego, że zostanie wyprodukowany w 5 nm procesie produkcyjnym i będzie cechował się lepszą wydajnością energetyczną, co z kolei przełoży się na dłuższą żywotność akumulatora.

Oprócz ulepszeń „pod maską” Samsung szykuje dla nas coś jeszcze – powrót obrotowej ramki, która w serii Watch 5 została zastąpiona tą wirtualną opartą na gestach. Najwyraźniej południowokoreański gigant doszedł do wniosku, że to zbyt popularny element, by pozbywać się go całkowicie. Ta decyzja powinna ucieszyć fanów modelu, którzy byli mocno niezadowoleni z ubiegłorocznej decyzji.

Rendery, które pojawiły się w sieci dają nam wgląd w szczegóły konstrukcji Galaxy Watch 6 Classic. Jak możecie zauważyć na grafikach, z wyglądu smartwatch nie będzie się wiele różnił od Galaxy Watch 4 Classic. Dostaniemy okrągły wyświetlacz otoczony dość grubymi ramkami. Lewa krawędź będzie całkiem gładka, natomiast na prawej znajdą się dwa przyciski – Home i Back. Jest też doskonale widoczna obrotowa ramka.

Przy okazji warto też wspomnieć, że Samsung w nowej serii zamierza przywrócić jeszcze jeden element, którego na pokładzie smartwatchy producenta nie widzieliśmy od dawna – chodzi o zaokrąglone szkło, o czym jakiś czas temu informował leaker Ice Universe. Nie wiadomo jednak, czy będzie to taki sam stopień zaokrąglenia, jaki mogliśmy zobaczyć chociażby w Galaxy Watch Active 2, czy może bardziej „ekstremalne”, jakie zaserwował nam Google w Pixel Watch.

Tak czy inaczej zmian trochę będzie, więc jest na co czekać. Wydarzenie Unpacked 2023, podczas którego zadebiutuje seria Galaxy Watch 6 oraz składane Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5 odbędzie się w drugiej połowie roku. Jak wskazują przecieki, prawdopodobnie pod koniec lipca, by nieco oddalić premierę od jesiennego debiutu iPhone’ów.