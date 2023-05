Google w końcu robi samodzielną aplikację pogodową. Lepiej późno niż wcale

Samodzielna aplikacja Google Pogoda zmierza na Androida

W ubiegłym roku Google stworzył samodzielną aplikację Pogoda dla urządzeń przenośnych z Wear OS. Wydawało się wtedy, że dość szybko doczekamy się też stosownej wersji dla smartfonów i tabletów z Androidem – oczywiście stosownie rozbudowanej – ale tak się nie stało. Wciąż więc musimy zadowalać starą wersją, zintegrowaną z Wyszukiwarką i aktualizowaną razem z nią, tak samo jak Asystent czy Obiektyw. Pogoda może być wyświetlana na ekranie głównym w formie widżetu, dając dostęp do najważniejszych informacji. Nie jest to jednak rozwiązanie idealne, zwłaszcza podczas podróży, bo po otwarciu dostosowuje wyświetlane dane do bieżącej lokalizacji, co może być kłopotliwe.

W sumie dość dziwne, że do tej pory Google nie zadbał o to, by użytkownicy Androida nie musieli posiłkować się aplikacjami firm trzecich przy tak błahych sprawach. Możliwe, że gigant wyszedł po prostu z założenia, że widżet wystarczy, a więcej szczegółów, zwłaszcza na temat pogody w innych miejscach, znajdziemy z łatwością w wyszukiwarce. I w sumie dużo jest w tym racji, ale z drugiej strony, trochę wstyd, że Google nie ma dedykowanej aplikacji Pogoda, podczas gdy użytkownicy iPhone’ów nie muszą się martwić czymś aż tak podstawowym.

Niezależnie od przyczyn, dowiedzieliśmy się właśnie, że Google pracuje już nad samodzielną aplikacją Pogoda, która powinna w końcu być aktualizowana niezależnie i miejmy nadzieję, będzie też dopracowana. Po premierze apki na Wear OS wydawało się, że to tylko kwestia czasu, ale trudno nie zauważyć, że od października 2022 roku jednak trochę minęło.

Z tego, do czego dokopał się serwis 9to5Google wynika, że pierwsza wersja aplikacji Pogoda pojawi się dla urządzeń Pixel Tablet i Pixel Fold za niecały miesiąc, więc na szerszą dostępność jeszcze trochę poczekamy. Aplikacja ma pozwalać na sprawdzenie prognozy pogody, a lokalne wyniki mają być zintegrowane z Zegarem, w celu zapewnienia lepszej obsługi. Dzięki temu będziemy mogli też zobaczyć wyniki pogodowe dla każdego miasta, które mamy w aplikacji Zegar, mogąc dokładnie poznać nie tylko ogólną pogodę, ale też zakres temperatur i szczegóły warunków w danym regionie.

Jak twierdzi serwis, przez to połączenie aplikacja Zegar dostała też nowe powiadomienia, informujące o takich warunkach pogodowych, jak: zamieć, bardzo wysokie temperatury, burza tropikalna lub huragan, słaba widoczność czy rozproszone burze w nocy. Wchodząc w interakcje z powiadomieniami oraz z informacjami o pogodzie w aplikacji Zegar zostaniemy przekierowani do samodzielnej aplikacji Pogoda.

Cóż, lepiej późno niż wcale. Pojawienie się samodzielnej aplikacji Pogoda powinno ułatwić życie, zwłaszcza osobom, które dużo podróżują i muszą często sprawdzać pogodę w różnych miejscach. To też dobra wiadomość dla tych ceniących sobie częste aktualizacje, bo dzięki tej zmianie Pogoda nie będzie już musiała czekać na uaktualnienie całego systemu operacyjnego. Tak czy inaczej, na razie pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość i poczekać na premierę nowej apki.