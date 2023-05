Google nieźle namieszał. Nowa aktualizacja może wykasować kontakty z Twojego telefonu

Przenoszenie się na nowego smartfona to słodko gorzki moment. Z jednej strony z pewnością cieszymy się, że możemy korzystać z nowiutkiego urządzenia, a z drugiej, wiąże się to niestety z całym tym nużącym procesem przenoszenia danych, pobierania aplikacji itp. Na szczęście giganci opracowali własne sposoby, by nam w tym pomóc. Na Androidzie wystarczy korzystać z konta Google, które dzięki synchronizacji zapewnia nam dostęp do wielu danych (w tym listy kontaktów) niezależnie od urządzenia – jedyne co musimy zrobić, to zalogować się na nim. Dane te pozostawały na urządzeniu nawet po wylogowaniu się z konta czy też wyłączeniu synchronizacji.

Google wprowadził znaczącą zmianę w procesie synchronizacji kontaktów. Warto o tym wiedzieć, bo inaczej możemy nagle się zdziwić, że zniknęły nam wszystkie zapisane numery. O co dokładnie chodzi?

Do tej pory, jeśli wyłączyliśmy na smartfonie synchronizację kontaktów, nadal mieliśmy dostęp do całej ich listy, w tym również tych, które były dodane już po wyłączeniu funkcji. Problem zaczynał się dopiero wtedy, gdy przenosiliśmy się na nowe urządzenie, bo tam kontakty bez wcześniejszej synchronizacji były już niekompletne. Tymczasem najnowsza aktualizacja Usług Google Play (wersja 23.20) wprowadza w tym procesie sporo zamieszania. Firma zmieniła bowiem sposób synchronizacji kontaktów na urządzeniach z Androidem, który może doprowadzić do usunięcia wcześniej zsynchronizowanych kontaktów. Google ostrzega o tym w dzienniku aktualizacji systemu:

[Telefony] Wyłączenie synchronizacji z Kontaktami Google spowoduje usunięcie wcześniej zsynchronizowanych kontaktów z telefonu z Androidem

Nie ma się co jednak martwić. Nie dzieje się to automatycznie, a dopiero po wyłączeniu opcji synchronizacji Kontaktów Google w ustawieniach telefonu. Raczej nie ma też możliwości, że ktoś przypadkowo to zrobi, bo konieczne jest celowe działanie. Jeśli jednak wyłączymy tę funkcję, lista wcześniej zsynchronizowanych kontaktów po prostu znika z urządzenia. W celu ich przywrócenia konieczne jest ponowne uruchomienie wspomnianej opcji.

Warto tutaj uściślić, że dotyczy to tylko bieżącego urządzenia, a nie konta Google. Do kontaktów mamy więc cały czas dostęp, jednak bez włączonej synchronizacji tylko przez stronę internetową Contacts.google.com. Jeśli więc nagle po dezaktywacji tej funkcji kontakty zniknęły wam z telefonu, nie martwcie się, możecie bez problemu je odzyskać. W celu ich przywrócenia wystarczy wejść w Ustawienia > Zarządzaj kontami, tam należy wybrać swoje konto Google i kliknąć „Synchronizuj konto”. Potem wszystko powinno wrócić do normy.