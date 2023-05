Huawei wprowadza do Polski kolejnego średniaka. Oto Huawei nova 11i

Huawei nova 11i, jak zresztą wszystkie urządzenia z tej serii, prezentuje się naprawdę świetnie

Seria Huawei nova od początku skierowana była do młodych użytkowników, którzy nie chcą iść na kompromis, jeśli chodzi o funkcje czy wygląd smartfona, a jednocześnie nie chcą również wydawać na niego kilku tysięcy złotych. nova 11i, tak samo jak jego poprzednicy, pojawia się z typowym dla serii wyglądem – połyskującą obudową i mieniącym się refleksami pierścieniem wokół modułu aparatów. Ten model wyróżniają też ultracienkie ramki, bo te mają zaledwie 1-mm grubości. Przekłada się to na naprawdę imponujący stosunek ekranu do korpusu na poziomie 94,9%.

Smartfon dostępny jest w dwóch kolorach – miętowym i czarnym. W obu przypadkach mamy obudowę z drobnoziarnistą, matową powierzchnią, która jest odporna na zarysowania i odciski palców.

Co – oprócz wyglądu – ma do zaoferowania Huawei nova 11i?

Jak wiadomo, zwłaszcza w przypadku smartfona, wygląd to nie wszystko. Dlatego warto przyjrzeć się specyfikacji urządzenia. Wspomniany wcześniej wyświetlacz zajmujący prawie 95% frontu oferuje przekątną 6,8”. To naprawdę sporo, ale dzięki zmniejszeniu ramek, urządzenie nadal ma być wygodne w obsłudze. Producent postawił tutaj na ekran HUAWEI FullView o wysokiej rozdzielczości (1080 × 2388 pikseli) i odświeżaniu z częstotliwością 90 Hz oraz częstotliwością próbkowania dotyku na poziomie 270 Hz. Płynne użytkowanie w połączeniu z rozwiązaniami chroniącymi wzrok (regulacja światła, tryb nocny i tryb eBooka) oraz ulepszonymi rozwiązaniami audio, przekładają się na świetne wrażenia podczas oglądania filmów czy seriali, a także słuchania muzyki lub po prostu przeglądania mediów społecznościowych.

Skoro to smartfon dla młodych, nie mogło tutaj zabraknąć dobrych aparatów. Huawei wyposażył nova 11i w główny aparat 48 MP z przysłoną f/1.8 pozwalający na robienie pięknych, autentycznych zdjęć nawet w nocy, a to dzięki takim funkcjom, jak m.in. Super Night Shot 2.0, która tworzy jasne i wyraziste zdjęcia oraz poprawia ich ogólną czystość oraz ostrość szczegółów w przyciemnionej scenerii. Obok niego znalazł się też czujnik głębi, dzięki któremu można uzyskać najwyższą ostrość zdjęć lub artystycznie rozmyć tło przy uwydatnieniu pierwszego planu. Z przodu natomiast znalazł się 16-megapikselowy aparat selfie obsługujący segmentację portretową i podświetlenie przy wykonywaniu selfie. Nie zabrakło też specjalnych algorytmów, które poprawiają rysy twarzy, wygładzają skórę i upiększają.

Sercem nowego przedstawiciela serii nova jest dzięki 8-rdzeniowemu procesor wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Za zasilanie odpowiada z kolei bardzo pojemny akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 40 W. Jak podaje producent, w pół godziny jesteśmy w stanie naładować ogniwo w 60%, natomiast po zaledwie 10 minutach można rozmawiać nawet 12 godzin lub przez 6 godzin oglądać filmy. Huawei zadbał o dobre zarządzanie zużyciem energii, dzięki czemu akumulator na jednym ładowaniu będzie trzymał naprawdę długo.

Huawei nova 11i działa pod kontrolą EMUI 13. Nowa nakładka wprowadza rozwiązanie o nazwie Privacy Center, którego celem jest zwiększenie ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkowników. Daje bowiem wgląd w to, jak zachowują się aplikacje, jakie są wrażliwe informacje, do których aplikacja uzyskuje dostęp w czasie rzeczywistym oraz wyświetla profile wrażliwych zachowań aplikacji w postaci wykresów. Użytkownik dostaje też podpowiedzi odnośnie sposobów lepszej ochrony danych, może zobaczyć aktualny stan zabezpieczeń i sprawdzić, czy na urządzeniu nie ma wirusów – jeśli takie zostaną wykryte, system natychmiast je usunie, chroniąc dane i płatności. Warto też wspomnieć, że choć Huawei kieruje ten model do młodych, nie zapomina też o starszych użytkownikach. Świadczy o tym tryb seniora – z siedmioma poziomami regulacji powiększenia wyświetlacza i zoptymalizowanymi ustawieniami ekranu dotykowego. Pomaga on starszym użytkownikom w usuwaniu nieuczciwych i ryzykownych aplikacji mobilnych oraz zmniejsza ryzyko kradzieży danych.

Ceny i dostępność Huawei nova 11i

Smartfon trafia do sprzedaży 9 maja i od razu pojawia się fajna promocja, z której mogą skorzystać kupujący. Do 4 czerwca nova 11i dostępny będzie w cenie niższej o 100 zł, czyli za 1199 zł, podczas gdy cena regularna wynosi 1299 zł. Urządzenie dostępne będzie w sieci Plus i w sklepach takich jak Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik i Neonet, czy w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformie Amazon. Warto jednak sprawdzić oficjalny sklep Huawei.pl, bo tak zawsze czeka na klientów więcej korzyści – obniżka 50 zł za zapisanie się do newslettera, punkty w ramach programu lojalnościowego czy atrakcyjna oferta ratalna.