Infinix prezentuje serię NOTE 30. Trzy nowe modele debiutują na globalnym rynku

Seria Infinix NOTE 30 zalicza globalną premierę. Co oferuje?

Wyświetlacze smartfonów z serii NOTE 30 (wszystkie mają przekątną 6,78″) obsługują częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz, dzięki czemu niezależnie od modelu można liczyć na płynny obraz. Producent zadbał też o dedykowane algorytmy, które pozwalają na dostosowanie częstotliwości odświeżania do działań użytkownika, zapewniając lepszą płynność przy mniejszym zużyciu energii. Ponadto wszystkie modele posiadają tryb ochrony oczu z certyfikatem TÜV Rheinland, który pomaga przy intensywnym korzystaniu z urządzenia, szczególnie po zmroku. Najnowsza seria oferuje też wysokiej jakości dźwięk dzięki połączeniu podwójnych głośników i programowego dostrojenia brzmienia przez inżynierów JBL. Użytkownicy modeli NOTE 30 będą mogli cieszyć się dźwiękiem bogatym w zrównoważone średnie tony, wzmocniony bas, pozwalający na odtwarzanie autentycznych brzmień wysokiej jakości.

Infinix NOTE 30

Warto oczywiście zwrócić uwagę na technologię All-Round FastCharge, odpowiadającą w nowych modelach za szybkie ładowanie. Rozwiązanie to zapewnia, prócz standardowego ładowania przewodowego i bezprzewodowego, również:

ładowanie zwrotne, które pozwala na korzystanie ze smartfona, jak z powerbanka i ładowanie za jego pomocą innych urządzeń, przewodowo i bezprzewodowo;

ładowanie obejściowe, które umożliwia zasilanie smartfona bezpośrednio przez ładowarkę przewodową bez używania baterii telefonu, co skutkuje spadkiem temperatury urządzenia o średnio 2℃-7℃;

bezpieczne ładowanie nocą, które za sprawą autorskiego algorytmu dba o to, by smartfon ładował się do 80% podczas snu i dokończył ładowanie tuż przed ustawioną w telefonie pobudką,

ładowanie wieloprotokołowe kompatybilne z protokołem PD 3.0 umożliwia ładowanie innych urządzeń przy użyciu ładowarki z zestawu.

Jeśli zaś chodzi o prędkość obsługiwaną przez poszczególne modele, NOTE 30 Pro oferuje ładowanie przewodowe z mocą 68 W i bezprzewodowe 15 W. Natomiast modele NOTE 30 i NOTE 30 5G obsługują ładowanie przewodowe o mocy 45 W. Wszystkie trzy smartfony wyposażono w akumulatory 5000 mAh.

Przechodząc natomiast do bardziej szczegółowej specyfikacji. Infinix NOTE 30 Pro napędzany jest przez układ MediaTek Helio G99 wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Ten sam procesor znalazł się też na pokładzie modelu NOTE 30, choć w tym przypadku mamy tylko wersję z 128 GB pamięci masowej. Oba te modele wyposażono również w główny aparat o rozdzielczości 108 Mpix. Różnią się jednak rozdzielczością przedniego aparatu. W modelu Pro jest to 32 Mpix, natomiast w podstawowym NOTE 30 – 16 Mpix.

Infinix NOTE 30 5G

Infinix NOTE 30 5G został nieco okrojony, by zaoferować obsługę łączności 5G. Mamy tutaj układ Dimensity 6080 w połączeniu z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej oraz aparat główny 64 Mpix. Przedni, tak jak w NOTE 30, ma rozdzielczość 16 Mpix. Cała seria ma też dodatkowy aparat 2 Mpix i moduł AI.

Infinix NOTE 30 Pro

Wszystkie trzy urządzenia pozwalają na skorzystanie z trybu Dual View, czyli jednoczesnego rejestrowania obrazów z przedniego i tylnego obiektywu. Mają też przednią lampę błyskową, dzięki której można robić zdjęcia selfie nawet w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Warto też wspomnieć, że cała nowa seria obsługuje technologię Ultra Power Signal (UPS). To najnowsze rozwiązanie Infinix zoptymalizowano pod kątem korzystania z urządzeń w miejscach, gdzie sygnał jest gorszy (windy, piwnice czy miejsca odległe od miasta). Technologia UPS znacznie poprawia jakość sygnału sieci komórkowej, nawet do 40%, a Wi-fi nawet do 100%. Może inteligentnie przełączać między nadajnikami, przyspieszać działanie sieci i zmniejszać opóźnienie jej działania podczas grania w gry, oglądania filmów czy pobierania treści.

Ceny i dokładna data premiery w Polsce pozostają jeszcze nieznane. Infinix wyjawił jednak, że ceny nie przekroczą 300 dolarów, czyli około 1250 zł.