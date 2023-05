Nauka rzuca wyzwanie wszechświatowi. Jaki jest najcięższy istniejący pierwiastek?

Oczywiście pojawia się w takich okolicznościach pytanie: jaki jest najcięższy istniejący pierwiastek? Odpowiedź na nie jest dwojaka, ponieważ możemy wyróżnić zarówno wariant naturalnie występujący we wszechświecie, jak i ten powstały dzięki wysiłkom badaczy prowadzonym w warunkach laboratoryjnych.

Wśród naturalnie występujących na Ziemi pierwiastków zwycięzcą byłby uran. Jego liczba atomowa wynosi 92, a do identyfikacji tego pierwiastka doprowadził w 1789 roku Martin Heinrich Klaproth. Oczywiście sam uran był wykorzystywany przez ludzkość znacznie wcześniej, ponieważ źródła historyczne wskazują na czasy starożytne. W I wieku mieszkańcy dzisiejszych Włoch używali go do… barwienia szkła. Obecnie szczególnie interesujące są dla nas izotopy uranu, stosowane przede wszystkim w elektrowniach jądrowych. Nieco mniej przyjemnym sposobem wykorzystania tego pierwiastka są rzecz jasna bomby atomowe.

Czym w ogóle jest izotop? Najprościej można wyjaśnić to pojęcie odnosząc się do różnic w liczbie neutronów w jądrze danego pierwiastka. Nawet jeśli mówimy o tym samym pierwiastku, to rzeczone różnice przekładają się na istnienie poszczególnych jego izotopów. I choć wynikające z tego odmienności właściwości fizycznych i chemicznych są zazwyczaj niewielkie, to im bardziej pokaźna różnica mas atomowych izotopów, tam większe potencjalne odmienności w zakresie własności fizycznych i chemicznych.

Najcięższy istniejący pierwiastek to organeson, jednak jeśli chodzi o te istniejące naturalnie, to wymienia się uran oraz pluton

Na przykład izotop uranu-238, uznawany za najliczniejszy i najstabilniejszy ze wszystkich naturalnych izotopów, ma masę atomową wynoszącą 238,. Wartość ta odnosi się do liczby neutronów i protonów w jego jądrze. Dokładniej rzecz biorąc, mówimy o 92 protonach i 146 neutronach.

Gdybyśmy wzięli natomiast pod uwagę kandydatów spoza Ziemi, to na prowadzenie wysunie się pluton-244. Posiada on bowiem aż 94 protony, czyli o dwa więcej aniżeli uran-238. Ślady tego zwycięskiego izotopu wykryto w pyle meteorytowym, który został znalezione na dnia morza. Werdykt? Uran to najcięższy pierwiastek występujący naturalnie na Ziemi, podczas gdy pluton wygrywa, jeśli mówimy o najcięższym pierwiastku występującym naturalnie we wszechświecie.

Czym byłaby jednak ludzkość, gdyby nie spróbowała ustanowić własnego rekordu? Wyczyn ten udał się w 2002 roku naukowcom z Rosji i Stanów Zjednoczonych. To właśnie oni stworzyli pierwiastek zwany organesonem. Ten posiada aż 118 protonów i 176 neutronów, dlatego jego łączna masa atomowa wynosi 294. Oczywiście możemy się spodziewać, że i ten wynik zostanie pewnego dnia pobity. Kto wie, być może pomogą w tym wciąż rozwijane komputery kwantowe? Ich możliwości obliczeniowe powinny przełożyć się na jeszcze skuteczniejsze analizowanie dostępnych danych z dziedziny chemii.