Lenovo startuje z nową promocją. Zrób sobie prezent na dzień dziecka

Wystartowała promocja Lenovo na dzień dziecka

Jeśli marzy wam się nowy zestaw klocków LEGO i jednocześnie rozglądacie się właśnie za nowym laptopem lub tabletem, spokojnie możecie połączyć jedno z drugim, przy okazji oszczędzając. Lenovo przygotował nową promocję i to nie tylko skierowaną do najmłodszych. Do zgarnięcia jest jeden z zestawów klocków LEGO Technic 42107 Ducati Panigale V4 R lub LEGO Harry Potter 76389 Komnata tajemnic w Hogwarcie. Co trzeba zrobić, by móc poukładać jeden z tych zestawów?

Sprawa jest bardzo prosta – kupić jeden ze sprzętów Lenovo objętych promocją

W akcji biorą udział laptopy Lenovo wyposażone w procesor Intel: IdeaPad 3, IdeaPad Slim 3, IdeaPad 5, IdeaPad Slim 5 oraz Chromebooki Lenovo. To sprzęty charakteryzujące się mobilnością i wydajnością, są też wyposażone w wiele inteligentnych funkcji chroniących wzrok przed zmęczeniem, więc długa praca przy nich nie będzie problemem. Jeśli natomiast interesuje was tablet, do wyboru macie modele z serii P11 2. generacji, P11 Pro 2. Generacji oraz P12 Pro – szybkie, mobilne, wydajne i ultralekkie urządzenia, które idealnie nadają się do rozrywki dla całej rodziny. Do tych urządzeń Lenovo dorzuca zestaw klocków LEGO Technic 42107 Ducati Panigale V4 R, a więc coś dla fanów motocykli i wyzwań konstruktorskich.

Są na Sali jacyś miłośnicy Harry’ego Pottera? Jeśli tak, to i dla was Lenovo ma coś fajnego. Kupując laptopy z serii IdeaPad 5 Pro, Yoga oraz laptopy z kategorii gamingowej – serii LOQ, IdeaPad Gaming 3 oraz Legion, w prezencie dostaniecie klocki LEGO® Harry Potter76389 Komnata tajemnic w Hogwarcie (cena zestawu to 569 zł).

Warto tylko pamiętać, że sam zakup laptopa czy tabletu to nie wszystko. Trzeba zrobić to w czasie trwania promocji (od 15.05.2023r. do 25.06.2023r.), a następnie w ciągu 14 dni kalendarzowych zarejestrować zakup wypełniając formularz na stronie www.lenovopolska.pl/promocja-dziendziecka. Do formularza trzeba dołączyć dowód zakupu a także skan wyciętego numeru seryjnego oraz kodu kreskowego urządzenia. Po wykonaniu tych kroków czekamy już na zaakceptowanie zgłoszenia i własne klocki, które pod wskazany adres zostaną dostarczone kurierem w ciągu 21 dni.