Zakrzywiony monitor LG Ultragear ma aż 49″. Dzięki niemu spojrzysz na grę z szerszej perspektywy

Nowy monitor gamingowy LG UltraGear wyposażony jest w 49-calowy ekran o rozdzielczości Dual QHD (5120 x 1440) i zakrzywieniu 1000R. Generuje ostry, żywy obraz, który wypełnia całe pole widzenia użytkownika. Połączenie dużej szerokości ekranu i częstotliwości odświeżania 240 Hz1 pomaga stworzyć rozległe i szybciej reagujące środowisko gry – dzięki temu akcja wydaje się być bardziej realna i dynamiczna. Model 49GR85DC ma także certyfikat VESA DisplayHDR 1000 i oferuje kontrast 3000:1 oraz jasność szczytową 1000 nitów2, co pozwala uzyskać żywe kolory i głębokie, czernie. Dzięki niemal bezramkowej konstrukcji monitor pomaga użytkownikom zachować koncentrację podczas walki z przeciwnikami lub odkrywania ulubionych wirtualnych światów.

Warto jednak podkreślić, że LG UltraGear 49GR85DC nadaje się nie tylko do gier: oferuje szereg funkcji wielozadaniowych, które pozwalają użytkownikom w pełni wykorzystać jego wydłużony ekran o proporcjach 32:9. Monitor obsługuje tryby Picture-in-Picture (PIP) oraz Picture-by-Picture (PBP). Tryb PIP pozwala użytkownikom wyświetlać zawartość z drugiego podłączonego urządzenia w dodatkowym oknie, natomiast tryb PBP umożliwia pracę z wieloma otwartymi oknami jednocześnie, wygodnie dzieląc ekran na dwie odrębne części.

Po stronie łączności mamy tutaj DisplayPort 1.4 i HDMI 2.1. Pozwala to cieszyć się płynną grą przy 240 Hz w rozdzielczości Dual QHD. Dodatkowo zakrzywiony UltraGear ulepsza wrażenia z gry dzięki podświetleniu LED Hexagon i obsłudze DTS Headphone:X. Jest to zaawansowane rozwiązanie audio, które dostarcza dźwięk przestrzenny za pośrednictwem słuchawek przewodowych.

Wraz z dojrzewaniem i rozwojem rynku monitorów do gier rośnie również zapotrzebowanie na duże monitory oferujące dużą częstotliwość odświeżania i doskonałą jakość obrazu. Nowy LG UltraGear został zaprojektowany z myślą o grach, ale równie dobrze nadaje się do pracy wielozadaniowej. To wszechstronny monitor klasy premium, który pokazuje nasze zaangażowanie i zdolność do zaspokajania zróżnicowanych potrzeb współczesnych konsumentów.

Seo Young-jae, starszy wiceprezes i szef jednostki biznesowej IT w LG Electronics Business Solutions Company