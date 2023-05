Tak będzie wyglądał dowód osobisty w telefonie. Znamy szczegóły

Jak będzie wyglądać mDowód?

Aplikacja mObywatel to bez wątpienia jedno z największych osiągnięć polskiego rządu w zakresie cyfryzacji. Wystarczy jeden program w telefonie, by mieć dostęp nie tylko do wielu dokumentów, ale też różnych wniosków, które można złożyć bez konieczności wychodzenia z domu i odbywania wycieczek do urzędu. Wkrótce pojawi się nowa wersja aplikacji – mObywatel 2.0 – a wraz z nią wiele istotnych zmian, z odświeżonym interfejsem na czele.

Zmiany w wyglądzie aplikacji zostały niejako wymuszone przez nowości, jakie mają do niej trafić. Wśród nich znajdą się mobilne płatności, pełnomocnictwa (np. do odebrania listu na poczcie czy odebrania dziecka z przedszkola) czy natychmiastowe prawo jazdy. To w ogóle świetna sprawa, bo według tego, co przekazało Ministerstwo Cyfryzacji, czas oczekiwania na ten dokument po zdanym egzaminie ma wynosić… 0,3 sekundy, zanim odbierzemy je w urzędzie, pojawi się ono w naszym cyfrowym portfelu na dokumenty, cyfrowe teczki kierowców, cyfrowy wniosek, Centralna Ewidencja Kierowców 2.0! Jednak najistotniejszą nowością będzie mDowód, cyfrowy dokument tożsamości, który tym razem stanie się pełnoprawnym dowodem osobistym, traktowanym na równi z tym plastikowym (z drobnymi wyjątkami).

Na swoim profilu na Twitterze minister cyfryzacji Janusz Cieszyński zamieścił minutowe wideo, dzięki któremu dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądać mDowód.

Jak będzie wyglądał mDowód? Ano tak ⤵️ pic.twitter.com/5BLO5XsXTU — Janusz Cieszyński (@jciesz) May 19, 2023

Wiele osób może zaskoczyć fakt, że zgodnie z tym, co widać na materiale i udostępnionych zrzutach ekranu, cyfrowy dokument tożsamości będzie miał inną serię, numer oraz datę ważności niż fizyczny dowód osobisty. Tylko w dwóch przypadkach nie zastąpi on naszego plastikowego dokumenty – gdy będziemy wyjeżdżać za granicę oraz składać wniosek o nowy dowód. Jeśli chodzi o banki, tu trzeba będzie poczekać do 1 września, ale po tej dacie również w tych instytucjach mDowód będzie uznawany.

W aplikacji znajdą się też dwie nowe funkcje:

„Potwierdź swoje dane” – tutaj zostanie wygenerowany specjalny kod QR do weryfikacji mDowodu;

„Dane dokumentu” – ta opcja pozwoli wyświetlić dane osobowe właściciela dowodu, te same, które znajdują się na fizycznym dokumencie.

Należy też pamiętać, że w aplikacji, oprócz mDowodu, znajdziemy też moduł z dowodem osobistym z danymi z naszego fizycznego dokumentu, jednak ten nie będzie miał takiej samej ważności co „plastik”.

Nie podano jeszcze konkretnej daty, kiedy mObywatel 2.0 razem z mDowodem będzie gotowy do poprania ze sklepów z aplikacjami. Spodziewam się jednak, że długo na to nie będziemy musieli czekać.