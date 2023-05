Nikon Z8 oficjalnie – niemal tak dobry, jak większy brat

Nikon Z8 to wilk w owczej skórze

Nowy korpus jest lżejszy o 30% w stosunku do Z9 i 15% lżejszy od popularnej pełnoklatkowej lustrzanki D850. Nikon Z8 waży zaledwie 910 gramów, posiada jednak pełne uszczelnienia i może pracować w trudnych warunkach atmosferycznych, także w niskich temperaturach do -10° C

Sercem Nikona Z8 jest znany ze starszego brata tandem: procesor EXPEED 7 i matryca BSI CMOS 45,7 Mpix, zdolna do rejestracji video 8,3K w 60 kl./s lub 4,1K w 120 kl./s. Pośród dostępnych formatów zapisu video jest także 12-bit RAW (Nikon N-RAW, ProRES HQ). Nikon Z8 posiada wyłącznie elektroniczną migawkę, co wraz z matrycą o bardzo szybkim odczycie liniowym minimalizuje efekt rolling shutter. Sensor został wyposażony w układ redukcji wibracji o skuteczności do 6 EV. Aparat jest zdolny do zdjęć seryjnych z prędkością 20 kl./s w formacie RAW i 30 kl./s w formacie jpeg o pełnej rozdzielczości.

Wyższe prędkości można uzyskać obniżając rozdzielczość – w trybie DX (APS-C) można uzyskać do 60 kl./s w formacie jpeg, a obniżając rozdzielczość do 11 Mpix aż do 120 kl./s, wszystko bez zaniku obrazu w wizjerze/ekranie (dzięki technologii Dual Stream) i z pełni działającym autofocusem. Aparat może także rozpoczynać rejestrację przed wciśnięciem przycisku migawki do końca.

Autofocus wykorzystuje przy pracy algorytmy uczenia maszynowego AI, dzięki którym jest w stanie precyzyjnie wykryć i śledzić ludzi, zwierzęta (psy, koty, ptaki), samochody, motocykle, rowery, samoloty i pociągi. Układ działa do -9 EV, zarówno dla zdjęć jak i filmów, radzi sobie z tylnym oświetleniem i szybkimi ruchami śledzonych celów.

Nikon Z8 obsługuje HDR – w przypadku video w formacie 10-bit HLG, a zdjęcia w 10-bit HEIF. Korpus posiada dwa gniazda na karty pamięci oraz dwa porty USB-C, dzięki którym możliwe jest jednocześne przesyłanie zarejestrowanego materiału i ładowanie aparatu.

Nikon Z8 – cena i dostępność

Jak przystało na korpus z najwyższej półki nie będzie on tani – producent wycenił go na 20999 zł. Nie ma w tej chwili informacji kiedy sprzęt będzie dostępny, lecz rozpoczęta została jego przedsprzedaż.