Acer Predator Orion 3000 – odpowiedź na pytanie “jaki komputer na komunię?”

Niewątpliwą zaletą rozwiązań typu “podłącz i zapomnij”, jak zestaw Orion 3000 jest łatwość konfiguracji, którą można porównać do zakupu konsoli. Wyciągamy z pudełka, odpalamy, instalujemy nasze ulubione gry i gotowe – możemy cieszyć się płynną rozgrywką bez ingerencji w sterowniki czy zabawy konfiguracją, co często bywa problematyczne w zestawach, które składamy samemu.

Takie rozwiązanie może świetnie sprawdzić się jako pomysł na prezent z okazji komunii. Nie musimy martwić się czy nasza pociecha poradzi sobie z konfigurowaniem ustawień. Gotowy zestaw ratuje również samego rodzica, który niekoniecznie ma do tego odpowiednią wiedzę – tutaj po prostu odpalamy gotowy, już skonfigurowany sprzęt i gramy.

Predator Orion 3000 – design i wyposażenie

Dzięki połączeniu czarnego szkła, plastiku, metalu oraz siatki wentylacyjnej obudowa Predator Orion 3000 wygląda bardzo elegancko, a jednocześnie futurystycznie. W oczy rzuca się od razu masa otworów wentylacyjnych, zarówno po bokach obudowy, jak i na jej górze. Wzrok z przodu przyciąga z kolei białe logo producenta i wentylator Predator FrostBlade 2.0.

Szklany panel przedni jest wyjątkowo podatny na odciski palców. Całość konstrukcji wykonano jednak solidnie i ciężko znaleźć coś do czego można się tutaj przyczepić. Reasumując, podręcznikowo zaprojektowany i wykonany pecet. Chłodzenie Acer Predator Orion 3000 opiera się na systemie dwóch wentylatorów Predator FrostBlade 2.0, które pracują bardzo cicho i to nawet pod obciążeniem.

Jak na komputer gamingowy przystało, mamy tu zatrzęsienie LED-ów. W Orionie 3000 mamy do wyboru kilka stref podświetlenia, które możemy dowolnie konfigurować. Oczywiście da się je również wyłączyć, jeśli wolimy mniej krzykliwe środowisko cyfrowej rozrywki. Brakuje podświetlenia samych kości pamięci RAM, ale to tylko drobny szczegół.

Podświetleniem zarządzamy z poziomu zainstalowanego już w komputerze oprogramowania PredatorSense. Cennym dodatkiem ze strony producenta jest za to dołączony do zestawu szklany bok obudowy. Możemy sami zdecydować czy będziemy mieli założoną metalową obudowę z otworami wentylacyjnymi czy szklaną taflę.

Nikomu nie powinno też zabraknąć łączności. W sumie mamy do dyspozycji aż 8 portów USB: 7 portów typu A (4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2) i 1 port USB-C. Wbudowana karta graficzna oferuje 3 złącza typu DisplayPort oraz pojedyncze gniazdo HDMI. Za obsługę sieci odpowiada bardzo szybki kontroler Intel Killer E2600 Ethernet oraz wersja bezprzewodowa – Intel Wi-Fi 6E AX211.

Musimy się niestety obejść bez czytnika kart SD. Rozkład portów jest typowy dla tego typu komputerów, więc nie ma w tym nic dziwnego, że większość z nich znajduje się z tyłu. Z przodu urządzenia znajdziemy tylko pojedynczy port USB-A, wspomniany wyżej USB-C oraz wyjście słuchawkowe / wejście mikrofonowe.

Predator Orion 3000 jest fabrycznie wyposażony w system Windows 11 w wersji Home. Wśród domyślnie zainstalowanych aplikacji znajdują się dwie specjalnie zaprojektowane dla komputerów serii Predator. Jedna z nich służy do obsługi dołączonych urządzeń peryferyjnych, zaś druga (PredatorSense) to swoiste centrum kontroli do monitorowania parametrów pracy całego systemu, regulacji pracy wentylatorów oraz konfiguracji systemu podświetlenia.

Predator Orion 3000 – specyfikacja i wydajność

W tym konkretnym modelu producent postawił na procesor Intel Core i7-12700F, na który składa się 12 rdzeni obliczeniowych z 20 wątkami. Procesor jest również dość energooszczędny – współczynnik TDP notuje zużycie mocy na poziomie 65W. W zestawie znalazło się solidne 16 GB pamięci RAM DDR4-3200 w trybie dwukanałowym. Jako kartę graficzną wykorzystano tutaj układ Nvidia GeForce RTX 3070. Ma częstotliwość taktowania 1500 MHz lub do 1750 MHz w trybie Boost i 8 GB pamięci GDDR6 VRAM.

Jeśli chodzi o syntetyczną wydajność, to Cinebench R23 dobrze pokazuje wydajność poszczególnych rdzeni. Tutaj widzimy, że nasz procesor Intel Core i7-12700F osiąga bardzo dobre wyniki. Ostatecznie odnotowuje 14014 punktów w teście wielordzeniowym i 1867 punktów w teście jednordzeniowym. W teście Cinebench R20 Orion 3000 osiągnął wynik 6122 punktów i również nie rozczarowuje. W teście Geekbench 6 udało się uzyskać rezultat na poziomie 124685 punktów, w 3DMark Timespy był to wynik 12501.

Prędkości dysku SSD z połączeniem PCIe 3.0 x4 są na oczekiwanym poziomie. W zupełności wystarcza do codziennego użytku i najczęściej wykonywanych zadań.

Taka specyfikacja powinna być absolutnie wystarczająca, by zagrać w większość obecnych gier w trybie 1440p. Poniżej kilka wyników FPS w testowanych grach:

Predator Orion 3000 – podsumowanie

Acer Predator Orion 3000 to kompaktowy komputer typu plug & play do gier oparty na najnowszej generacji procesorów firmy Intel. Intel Core i7-12700F w połączeniu z grafiką Nvidia RTX 3070 oferuje bardzo dobrą wydajność i jest wystarczająco szybki, aby sprostać wymaganiom obecnych gier. Bardzo ciekawy i elegancki design i ciche wentylatory nawet przy ciągłym obciążeniu również warto zaliczyć na plus w tym modelu Predatora. Podsumowując, Predator Orion 3000 jest bardzo dobrym, kompaktowym i cichym komputerem do gier, który wyróżnia się atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajności. Komputer w podanej konfiguracji można kupić za 7699 zł w sieci sklepów Media Expert.