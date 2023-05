Koniec z hałasującymi samolotami. Nowa technologia ma wyciszyć dźwięk silników odrzutowych

Wyciszenie samolotów odrzutowych jest ważniejsze, niż może się nam wydawać

Kupno domu, mieszkania i działki w dziwnie atrakcyjnej cenie warto rozpocząć od sprawdzenia tego, czy w okolicy nie ma czasem aktywnego lotniska. W przeciwnym wypadku wpadniecie na minę, która znacznie obniży wasz komfort życia i potencjał inwestycyjny posiadłości. Są jednak szanse, że w przyszłości okolice lotnisk będą przyjemniejsze, a to dzięki technologii, która wyciszy hałas silników odrzutowych. Ta uratuje nie tylko obszary przy lotniskach, ale też poprawi bezpośrednio sam przemysł lotniczy dręczony przez liczne regulacje, w którym pracownicy są narażeni na nadmierny hałas.

Badania przeprowadzone przez naukowców udowodniły, jak można zredukować hałas emitowany przez silniki odrzutowe, stawiając na nową metodę zwaną (w tłumaczeniu) “obróbką falistej ściany wewnętrznej” (WIW – Wavy Inner Wall). Sprowadza się ona do niczego specjalnie skomplikowanego, bo po prostu do dodania falistych wzorów do gładkich ścian wewnętrznych w pobliżu wylotu dyszy silników odrzutowych. Te mogą wydawać się niepozorne, ale w symulacjach potwierdzono ich wysoką skuteczność niwelowania finalnego hałasu.

W cyfrowym świecie wykazano, że pofalowanie wewnętrznych ścianek silników odrzutowych może znacznie zmniejszyć hałas o średniej i wysokiej częstotliwości, wpływając bezpośrednio na przepływ powietrza przez silnik i przekładając się jednocześnie na minimalną utratę ciągu. Musimy więc poczekać na rzeczywiste testy takiego rozwiązania, ale już teraz badacze twierdzą, że ich pomysł jest rewolucyjną innowacją, która może sprawić, że niebo będzie cichsze i spokojniejsze w przyszłości.

To o tyle ważne, że w gruncie rzeczy nawet te osoby, które uważają się za odporne na wzmożony hałas i twierdzą, że przelatujące raz za razem samoloty nad miejscem zamieszkania nie są dla nich problemem, mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że takie środowisko szkodzi im nawet podczas snu. Hałas emitowany przez samoloty odrzutowe może bowiem znacznie go zakłócać, powodując przebudzenia i zmiany faz snu, a tym samym obniżać jego jakość. Innymi słowy, samoloty warto uciszyć, bo skorzystamy na tym nie tylko my, zwyczajni ludzie, ale też sam transport lotniczy, który może przestać podlegać pod surowe regulacje i nawet budzić mniejszy sprzeciw wśród opinii publicznej.

