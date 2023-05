Seria Honor 90 oficjalnie. Te smartfony wyglądają przepięknie, ale czy doczekamy się ich w Polsce?

Powrót marki Honor do Polski był dość niespodziewany, ale z pewnością wyczekiwany. Niestety, choć marka wróciła na sklepowe półki w naszym kraju, to nie oznacza, że od razu mamy dostęp do wszystkich nowości. Nie uświadczymy u nas chociażby składanego Honor Magic Vs czy modeli poprzedniej generacji z serii Honor N. Na razie oferta jest dość ograniczona, co jest oczywiście zrozumiałe, ale patrząc na fakt, że Chinach zadebiutowała serii Honor 90, trochę jednak dziwi, że u nas mamy dostęp tylko do „siedemdziesiątek”. Przynajmniej na razie, bo mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni.

Honor 90 i Honor 90 Pro wyglądają świetnie, ale co mają do zaoferowania?

Tak jak w przypadku poprzedników i teraz wyglądem nowych smartfonów marki Honor można się zachwycić. Już na pierwszy rzut oka widać różnice, ale jest to raczej ewolucja, bo dostrzec można też dużo podobieństw. Dwie połączone ze sobą wysepki w Honor 80 zmieniły się teraz w dwa oddzielne moduły. Podobnie jest w przypadku modelu Pro, co możecie zobaczyć poniżej – tutaj poszczególne moduły mają owalny kształt i nie są już połączone ze sobą, jak to było u poprzednika. Oba modele dostępne są w czterech kolorach – czerni i zieleni (w tych wersjach placki są gładkie) oraz bieli i wersji z mieniącą się, nieregularną teksturą. Trudno tu mówić o nudzie i każdy powinien znaleźć wariant dla siebie, który najbardziej będzie odpowiadał jego preferencjom. Do tego dodajmy zaokrąglone boki i zakrzywione wyświetlacze.

Honor 80 Honor 80 Pro

Honor 90 Honor 90 Pro

Jeśli zaś chodzi o specyfikację, to zacznijmy może od modelu podstawowego. Honor 90 został wyposażony w 6,7-calowy panel OLED o rozdzielczości 2664 x 1200 pikseli, częstotliwością odświeżania 120 Hz, maksymalną jakością na poziomie 1600 nitów oraz technologią ściemniania obrazu UHF PWM z częstotliwością 3840 Hz. Widać tu sporą poprawę w stosunku do poprzednika, obejmującą zarówno wielskość ekranu, jak i rozdzielczość oraz jasność szczytową.

Honor 90

Honor 90 napędzany jest przez układ Snapdragon 7 Gen 1 wspierany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM oraz 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Za zasilanie odpowiada akumulator 5000 mA z szybkim ładowaniem 66 W. W kwestii aparatów mamy do dyspozycji potrójną konfigurację z tyłu, na którą składa się 200-megapikselowy aparat główny, 12 megapikselowy z obiektywem ultraszerokokątny oraz makro 2 Mpix. Do tego mamy też 50-megapikselową kamerkę do selfie z możliwością nagrywania w 4K z EIS.

Honor 90 Pro

Honor 90 Pro dostał nieco większy, bo 6,78-calowy ekran o rozdzielczości 2700 x 1224 pikseli, ale z taką samą częstotliwością odświeżania i jasnością szczytową co w modelu podstawowym. I tutaj również dostajemy ściemnianie obrazu UHF PWM z częstotliwością 3840 Hz. W tym modelu Honor postawił na Snapdragona 8+ Gen 1 w połączeniu z 12 lub 16 GB pamięci RAM i 256 lub 512 GB pamięci masowej. Jak więc widać, w swojej nowej serii Honor postanowił zrezygnować z wariantu z 8 GB RAM, co się chwali. Smartfon zasilany jest przez akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 100 W.

Honor 90 Pro

A jak prezentują się możliwości fotograficzne tego modelu? I tutaj producent zdecydował się na wymienienie 160-megapikselowej jednostki głównej dostępnej w Honor 80 Pro na 200-megapikselowy aparat. Obok niego umieszczono 12-megapikselowy moduł ultraszerokokątny oraz 32-megapikselowy teleobiektyw. Jak widzicie na zdjęciach, z przodu znalazł się otwór w kształcie pigułki z dwoma aparatami do selfie – 50 Mpix + 2 Mpix.

Ile kosztują modele z serii Honor 90?

Honor 90:

12/256 GB – 2499 juanów (~1500 złotych),

16/256 GB – 2799 juanów (~1670 złotych)

16/512 GB – 2999 juanów (~1790 złotych)

Honor 90 Pro:

12/256 GB – 3299 juanów (~1970 złotych)

16/256 GB – 3599 juanów (~2150 złotych)

16/512 GB – 3899 juanów (~2330 złotych)

Jeśli Honor 90 i Honor 90 Pro trafią do Polski 9 (na co mam nadzieję), ceny będą zapewne wyższe przez wzgląd m.in. na podatki. Na razie jednak musimy czekać na oficjalne informacje na temat globalnej dystrybucji, bo podczas premiery Honor nic na ten temat nie wspomniał.