Ten silnik może całkowicie zmienić rynek lotniczy. Ukończono ważne testy

Firma Rolls-Royce poinformowała o pomyślnym zakończeniu testów “zielonego” silnika lotniczego UltraFan, które przeprowadzono w Testbed 80 w Derby. Nowa jednostka jest najcichszym i najoszczędniejszym silnikiem w historii, zapewniając ok. 10 proc. lepszą oszczędność paliwa niż obecnie najwydajniejszy na świecie silnik lotniczy – Trent XWB.

“Zielony” silnik Rolls-Royce

Udane testy oznaczają, że branża jest o krok bliżej do osiągnięcia celu, jakim są loty o zerowej emisji netto do 2050 roku. Demonstrator był zasilany w 100 proc. zrównoważonym paliwem lotniczym (SAF). Pochodzi ono głównie ze zrównoważonych surowców opartych na odpadach, takich jak zużyte oleje spożywcze.

Demonstrator UltraFan zmienia zasady gry – technologie, które testujemy w ramach tego programu, mają zdolność do ulepszania dzisiejszych silników, a także silników jutra. Dlatego to ogłoszenie jest tak ważne – jesteśmy świadkami tworzenia się historii, kroku naprzód w poprawie wydajności silnika. Tufan Erginbilgic, CEO Rolls-Royce

Innowacyjny silnik ma ogromny wentylator o średnicy 3,5 m ze stosunkowo małym rdzeniem, który według Rolls-Royce’a jest “kluczem do jego wydajności”. Silnik może dostarczyć 64 MW mocy i oferuje 25-procentową poprawę spalania paliwa w porównaniu z jego głównym konkurentem (wspomnianym silnikiem Trent). Według producenta, może być on podstawą dla jednostek napędowych o ciągu od 11 kN do 49 kN samolotów wąsko- lub szerokokadłubowych, które będą rozwijane od lat 30. obecnego wieku.

Demonstrator UltraFan został zaprojektowany z myślą o przyszłości – będzie gotowy do pracy na 100-procentowo zrównoważonym paliwie lotniczym od pierwszego dnia eksploatacji. Ponadto aktywnie badamy potencjalne opcje rozwiązań z napędem hybrydowym i wodorowym. czytamy w komunikacie Rolls-Royce

Projekt UltraFan, wspierany przez rząd Wielkiej Brytanii, jest realizowany od 2014 r. Jest to całkiem inna architektura projektowa od tej stosowanej w ok. 4200 dużych silnikach lotniczych Rolls-Royce Civil będących obecnie w powszechnym użyciu, gdyż wykorzystuje układ z przekładnią, którego żaden inny producent w takim rozmiarze nie miał.