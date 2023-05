Jeden krok wystarczy, by całkowicie zmienić właściwości materiału. Magia rodem z kwantowego świata

Jak czytamy w publikacji ich autorstwa, zamieszczonej na łamach Journal of the American Chemical Society, ostatecznym celem naukowców było tworzenie nowych materiałów na bazie węgla, które miałyby modyfikowalne właściwości. Jeśli wierzyć doniesieniom, cel został osiągnięty, a potencjalne korzyści powinny być widoczne w różnych dziedzinach życia codziennego.

Czytaj też: Komputer kwantowy zadebiutował w chemii. Naukowcy są podekscytowani możliwościami

Uzyskana przez badaczy nanoporowata struktura grafenu powstała dzięki połączeniu ultra wąskich pasków grafenu za pośrednictwem elastycznych struktur, które można porównać do mostków. Te ostatnie były wykonane z cząsteczek fenylenu będących w rzeczywistości fragmentami większych molekuł.

Cała magia, o której piszemy we wstępie, dzieje się, gdy dochodzi do modyfikacji architektury i ustawienia tych mostków. W taki właśnie sposób członkowie zespołu badawczego byli w stanie kontrolować łączność kwantową między kanałami i ostatecznie właściwości elektroniczne nanoarchitektury grafenowej.

Materiały projektowane dzięki podejściu proponowanemu przez międzynarodowy zespół mogłyby znaleźć zastosowanie w wielu różnych dziedzinach, od komputerów kwantowych po odnawialne źródła energii

Co istotne, poszczególne parametry można też ustawiać w inny sposób, za pośrednictwem czynników zewnętrznych. Wśród nich wymienia się choćby zastosowanie pól elektrycznych. Im więcej takich bodźców pozwalających na zmiany konfiguracji, tym dłuższa lista potencjalnych zastosowań przytoczonej metody.

Podejście proponowane przez autorów może okazać się na tyle rozległe, by dało się je zastosować choćby do syntezy nowych materiałów o konfigurowalnych właściwościach. To z kolei rodzi możliwości w kontekście projektowania obwodów kwantowych. Jak widać, implikacje płynące z dokonań międzynarodowego zespołu są bardzo rozległe.

Czytaj też: Zrobił zdjęcie atomu. Wykorzystał aparat fotograficzny, który można kupić w sklepie

Jeśli chodzi o obwody kwantowe, ich funkcje są podobne do tych spotykanych w przypadku “zwykłych” obwodów, lecz ich kwantowe odpowiedniki wykorzystują dobrodziejstwa rodem ze świata kwantowego. Właśnie dzięki temu projektowanie i tworzenie takich układów będą odgrywały istotne role w kontekście rozwoju komputerów kwantowych. O przydatności tych ostatnich w zakresie prowadzenia zaawansowanych obliczeń nie trzeba chyba nikogo informować.

Rzecz jasna wśród potencjalnych zastosowań można wymienić znacznie więcej pozycji niż tylko tworzenie urządzeń elektronicznych czy komputerów. Mówi się między innymi o rozwoju nanomateriałów termoelektrycznych, które powinny znaleźć zastosowanie w produkcji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł oraz odzyskiwaniu tzw. ciepła odpadowego. Korzyści powinny być więc wszechstronne, dlatego pozostaje nam kibicować dotychczasowym autorom.