Allegro grozi Ci blokadą konta? Uważaj, to zwykłe oszustwo

Cyberprzestępcy nie ustają w wymyślaniu coraz to nowych sposobów na wyłudzenie naszych wrażliwych danych. Posługują się różnymi metodami, obchodząc zabezpieczenia poczt elektronicznych, choć w dużej mierze wykorzystują nieuwagę lub naiwność użytkowników. Niestety, to chyba zdarza się najczęściej, bo choć o oszustwach drogą mailową mówi się od dawna, to dochodzi do nich notorycznie. Głównie dlatego, że nadal mamy tendencję do klikania w linki bez dokładnego sprawdzenia nadawcy i ufania pierwszemu wrażeniu – jeśli e-mail wygląda jak te, które wcześniej już dostawaliśmy z danego serwisu, to chyba musi być prawdziwy. Cóż, wcale nie.

Dostałeś e-mail od Allegro? Lepiej dokładnie sprawdź nadawcę!

Tym razem przestępcy wzięli na celownik użytkowników najpopularniejszego serwisu sprzedażowego w Polsce. Jak poinformował Niebezpiecznik, Polacy zaczęli otrzymywać wiadomości e-mail z informacją o aktualizacji regulaminu. To dość dobry pretekst na wyłudzenie danych, bo przecież Allegro raz na jakiś czas przesyła takie wiadomości. Jeśli nie sprawdzimy wszystkiego dokładnie, to możemy łatwo paść ofiarą oszustwa. Brak akceptacji nowych warunków może skończyć się tymczasową blokadą konta, a tego raczej nikt nie chce.

Oczywiście w wiadomości dostajemy od razu sposób na uniknięcie blokady, czyli przycisk służący do akceptacji nowego regulaminu. Samo kliknięcie ww link jeszcze nie jest niczym groźnym, bo dopiero kolejny krok może przysporzyć nam problemów. Po otwarciu fałszywej strony, mającej imitować tę oryginalną, proszeni jesteśmy o zalogowanie się do konta Allegro, a następnie do podania numeru karty płatniczej, w celu rzekomej aktualizacji metod płatności. Oszuści chcą w ten sposób za jednym razem zyskać dostęp do naszego konta (w tym do płatności Allegro Pay) oraz bezpośrednio do naszych pieniędzy.

Fałszywe maile rozsyłane przez oszustów podających się za Allegro | Źródło: Niebezpiecznik

Pamiętajcie więc, że chociaż Allegro wysyła podobne wiadomości, nigdy nie prosi w nich o podawanie tego typu wrażliwych danych. Zwykle też, gdy wprowadzane są jakieś większe zmiany, odpowiedni alert wyświetla się bezpośrednio na naszym koncie na platformie, jak to było np. przed wprowadzeniem nowych zasad dotyczących Allegro Pay. Zawsze też wiadomości z serwisu wysyłane są z adresów mailowych z domeną @allegro lub @allegropay (jeśli dotyczą wewnętrznego systemu płatności. Na powyższym zrzucie ekranu możecie natomiast zobaczyć adres, który już na samym początku powinien wzbudzić nasze podejrzenia.

Dlatego, jeśli dostaliście lub dostaniecie tego typu wiadomość, najlepiej ją zignorować i usunąć. Zawsze też możecie skontaktować się bezpośrednio z pomocą techniczną Allegro i dowiedzieć się, czy naprawdę wprowadzane są jakieś zmiany w regulaminie. Ostrożność nigdy nie zawadzi, a w tym przypadku może uratować nas przed ogromnymi problemami. Jeśli jednak przez nieuwagę podaliście oszustom swoje dane logowania, jak najszybciej zmieńcie je i skontaktujcie się z pomocą techniczną Allegro. W przypadku podania numeru karty płatniczej konieczne będzie zastrzeżenie jej w banku, co można zrobić przez infolinię lub aplikację mobilną.