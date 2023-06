Lubiany producent smartfonów zaskakuje. Android 14 nawet na tanich smartfonach

Choć Android 13 nadal nie znalazł się na pokładzie wszystkich urządzeń, na których powinien być, my już patrzymy na to, jakie nowości przyniesie jego następca. Mający zadebiutować w sierpniu Android 14 wprowadzi m.in. zegar na ekranie blokady, nowe menu skrótu, nawigację gestami, aplikację tapety emoji i wiele innych ulepszeń, o których dowiadujemy się na bieżąco, podczas trwających właśnie testów wersji beta. Oczywiście tych usprawnień będzie jeszcze więcej i mogą się one różnić w zależności od producenta i jego autorskiego interfejsu, który opracowywany jest na bazie nowego Androida.

W przypadku Oppo będzie to ColorOS 14. O nakładce wiemy na razie niewiele, ale z tego, co ujawniły nam przecieki, aktualizacja poprawi jakość komunikacji i bezproblemową integrację pomiędzy urządzeniami. Pojawi się ponadto nowa wersja inteligentnego paska bocznego, która pomoże w dostaniu się do ostatnich plików i najnowszych aplikacji. Będzie obsługiwać najnowsze zdjęcia, filmy i wiadomości, które z łatwością przeciągniemy do innych aplikacji.

Które smartfony Oppo dostaną Androida 14?

Oppo Benelux potwierdził właśnie listę 11 urządzeń, które otrzymają Androida 14. Są to przede wszystkim poprzednie flagowce, a także modele ze średniej półki z serii Reno i budżetowe Oppo A. Find X3 Pro jest najstarszym modelem na liście i będzie to jego ostatnia aktualizacja systemowa. Choć Oppo zobowiązało się pod koniec ubiegłego roku do przedłużenia wsparcia dla niektórych swoich urządzeń, deklaracja ta obejmuje tylko nowsze modele.

Oppo A78

Oppo A98

Oppo A77

Oppo A57

Oppo Reno7

Oppo Reno8

Oppo Reno8 T

Oppo Reno8 Pro

Oppo Find X5 Pro

Oppo Znajdź X5

Oppo Find X3 Pro

Warto przy okazji wspomnieć, że wspomniana lista dotyczy na razie tylko aktualizację smartfonów w krajach Beneluksu (Belgia, Holandia i Luksemburg), więc w naszym regonie może się ona nieco różnić, głównie dlatego, że nie wszystkie urządzenia są dostępne w Polsce. Oczywiście nie widać na niej również najnowszych urządzeń producenta, takich jak Find N2 Flip, ale temu akurat nie ma się co dziwić. W tym przypadku aktualizacja jest pewna, bo jego posiadacze od maja mogą już testować Androida 14 w wersji beta.

Niestety Oppo wstrzymuje się z podaniem jakichkolwiek szczegółów na temat harmonogramu wdrażania nowego systemu i spodziewam się, że na takie informacje będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.