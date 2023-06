Sojusz Izraela z Niemcami dał życie unikalnej broni. Nie ukryje się przed nią żaden okręt podwodny

Nowy podwodny dron BlueWhale ma wykryć każdy okręt podwodny

Dron o nazwie BlueWhale jest wynikiem wspólnego przedsięwzięcia Elta Systems, a więc spółki zależnej Israel Aerospace Industries oraz Atlas Elektronik, czyli spółki zależnej niemieckiego Thyssenkrupp Marine Systems. Mimo swoich bezzałogowych zapędów, to i tak spory autonomiczny pojazd podwodny (AUV – Automous Underwater Vehicle), jako że mierzy całe 12 metrów długości. Najważniejsza cecha? Możliwość działania całkowicie niezależnie lub pod okiem operatorów w trybie zdalnego sterowania, co zapewnia mu możliwość przeprowadzania długich misji obserwacyjnych.

Dlatego właśnie BlueWhale został wyposażony w zaawansowane technologicznie czujniki i systemy wykrywania, które pozwalają mu identyfikować i śledzić okręty podwodne w czasie rzeczywistym. Wykorzystuje do tego jednocześnie rozbudowane algorytmy i sztuczną inteligencję do analizy danych, a tym samym dostarczania dokładnych i aktualnych informacji siłom morskim. Zawdzięcza to m.in. swojemu innowacyjnemu nadajnikowi, który umożliwia mu korzystanie z sonaru bistatycznego, a więc techniki polegającej na wysyłaniu i odbieraniu fal dźwiękowych z różnych lokalizacji. Pozwala to dronowi wykrywać niewidzialne okręty podwodne, które mogą omijać konwencjonalne systemy sonarowe.

Nie bez powodu więc BlueWhale ma potencjał zrewolucjonizowania strategii bezpieczeństwa morskiego. Może znacząco zwiększyć świadomość sytuacyjną i możliwości reagowania w domenie podwodnej. Sama zdolność tego drona do wykrywania i śledzenia okrętów podwodnych może znacznie zmniejszyć ryzyko stwarzane przez podwodne zagrożenia, takie jak wykrywanie niewidzialnych okrętów podwodnych, neutralizowanie min morskich lub zapewnianie wczesnego ostrzegania i odstraszania przed atakami okrętów podwodnych.

Z kolei sama izraelsko-niemiecka współpraca pokazuje znaczenie międzynarodowego partnerstwa w rozwoju najnowocześniejszych technologii obronnych. Jednak technologia ta wiąże się również z pewnymi wyzwaniami lub ograniczeniami, które należy rozwiązać, takimi jak kwestie prawne i etyczne, trudności w komunikacji i koordynacji lub środki zaradcze ze strony przeciwników. Trzeba jednak przyznać, że BlueWhale to wręcz przełomowy podwodny dron, który może autonomicznie wykrywać i śledzić okręty podwodne w czasie rzeczywistym. Ma kilka kluczowych cech i możliwości, które czynią go potężnym atutem w dziedzinie nadzoru podwodnego.

