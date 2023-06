Energetyczny kryzys zażegnany. Oto zasilany słońcem reaktor generujący paliwa z plastiku i dwutlenku węgla

Zasila go Słońce, pożera zanieczyszczenia i zapewnia paliwo. Ten reaktor to rozwiązanie kryzusu energetycznego

Naukowcy z Cambrige University stworzyli istne lekarstwo na problemy dzisiejszego świata, bo reaktor, którego zasila “ekologiczny prąd” i który na dodatek walczy z aktualnym zanieczyszczeniem, który dręczy ludzkość i planetę, bo przetwarza dwutlenek węgla i odpady z tworzyw sztucznych w użyteczne substancje chemiczne. Reaktor składa się z dwóch komór. W jednej rozkłada plastik na kwas glikolowy, który jest stosowany w m.in. kosmetykach, a w drugiej przekształca CO 2 w gaz syntezowy, który można następnie wykorzystać do produkcji paliw lub innych chemikaliów. Wszystko to ma miejsce w niskich temperaturach i przy niskim ciśnieniu, dzięki czemu reaktor rzeczywiście jest bardziej wydajny i przyjazny dla środowiska niż konwencjonalne metody.

Działanie tego reaktora nie jest oczywiście magią. Robi on użytek z fototermicznego utleniania katalitycznego do rozkładania odpadów z tworzyw sztucznych na mniejsze cząsteczki przy użyciu katalizatora i ciepła. W ten sposób powstaje kwas glikolowy, który jest szeroko stosowany w przemyśle kosmetycznym. Tyczy się to pierwszej komory, bo w drugiej zachodzi proces zwany redukcją fotokatalityczną, która to przekształca CO 2 w mieszaninę wodoru i tlenku węgla, czyli w gaz syntezowy. Proces ten polega na wykorzystaniu katalizatora i światła do przekształcenia dwutlenku węgla i uzyskania wszechstronnego surowca, który może być wykorzystywany jako paliwo lub surowiec do produkcji innych substancji chemicznych, takich jak metanol lub benzyna syntetyczna.

Dodatkowo reaktor wykorzystuje membranę, która umożliwia wymianę elektronów między dwiema komorami. Ten transfer elektronów jest niezbędny do napędzania reakcji i zwiększania ich wydajności. Wszystko to wygląda po prostu rewolucyjnie. Odpowiadający za reaktor naukowcy twierdzą nawet, że technologia ta może pomóc w rozwiązaniu dwóch głównych problemów środowiskowych: zanieczyszczenia plastikiem i zmian klimatycznych. Przekształcając odpady w cenne zasoby, reaktor mógłby wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której nic się nie marnuje.

Reaktor mógłby również zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie CO 2 z atmosfery lub źródeł przemysłowych jako surowca, zamiast polegać na paliwach kopalnych. Naukowcy przyznają jednak, że nadal istnieją wyzwania, którym należy sprostać, takie jak wychwytywanie i przekształcanie rozcieńczonego CO 2 z powietrza lub źródeł przemysłowych oraz wytwarzanie zrównoważonych paliw z gazu syntezowego. Nie trafi więc do użytku z dnia na dzień, ale zapewne będzie stanowił podstawę do stworzenia innowacyjnych systemów w przyszłości.

