Firma bez Internetu kablowego?  Z Plusem to możliwe

Internet 5G? Przecież ja zaraz zużyję cały transfer…

Mijają kolejne lata, a mit dotycząc tego, że za szybko wykorzystamy cały dostępny transfer, jest nadal żywy. Prawdą jest, że wraz z rozwojem technologii zużywamy coraz więcej transmisji danych, ale nadal mam wrażenie, że to znacznie niższe liczby, niże może się nam wydawać.

W tym materiale skupimy się wyłącznie na prowadzeniu firmy i szeroko pojętej pracy. Użytek domowy rządzi się swoimi prawami i w tym przypadku zużycie danych jest zdecydowanie zróżnicowaną sprawą. Jeśli dużo korzystamy z serwisów streamingowych w jakości 4K, pobieramy gry, które dzisiaj ważą nawet absurdalnie dużo (nierzadko ponad 100 GB) to faktycznie tego transferu potrzebujemy sporo. W pracy wygląda to zupełnie inaczej.

Ile danych zużyjemy podczas często wykonywanych czynności? Godzina wideorozmowy w aplikacji Teams skonsumuje nam ok. 2,7 GB danych. Jedna wiadomość e-mail z załącznikami w formie dokumentów to ok. 300 KB, a minuta przeglądania stron internetowych, to w zależności od spędzonego na nich czasu, wyniesie 250 KB MB. Jedno przesłane zdjęcie w wysokiej rozdzielczości to ok. 10-15 MB, a obejrzenie filmu, to ok. 41,7 MB w rozdzielczości HD i ok. 100 MB w rozdzielczości FullHD.

Jeśli jesteś handlowcem i dziennie rozmawiasz z klientami przez ok. 5 godzin i wysyłasz ok. 100 maili dziennie, miesięcznie zamkniesz się w niecałych 300 GB.

Czy prędkość Internetu 5G będzie wystarczająca? Co z zasięgiem?

Innym często podnoszonym argumentem przeciwko Internetowi komórkowemu jest prędkość przesyłania danych oraz zasięg. To chyba najprostsze do zbicia argumenty. Z badań wynika, że satysfakcjonująca prędkość Internetu w firmie to pobieranie danych na poziomie 100 Mb/s. Średnia prędkość pobierania z 5G Plusa, na podstawie danych SpeedTest.pl, to 140 Mb/s. A nie zapominajmy, że w Polsce cały czas jesteśmy na początku rozwoju sieci 5G i te wartości będą w najbliższych miesiącach stale rosnąć.

Jeśli chodzi o zasięg, to wbrew pozorom zasięg sieci komórkowej potrafi być nierzadko bardziej dostępny, niż Internetu kablowego. Jeśli mamy w okolicy sieć światłowodową, mamy powody do zadowolenia. Jeśli jej nie mamy… To może się szybko nie zmienić. Może zdarzyć się sytuacja, że modernizacja istniejącego kabla miedziowego, albo podłączenie światłowodu będzie nieopłacalne albo jest nieuwzględnione w planach inwestycyjnych na najbliższe lata. Paradoksalnie często w znacznie krótszym czasie w okolicy pojawi się zasięg sieci 5G (o ile jeszcze go tam nie ma, bo w zasięgu sieci 5G Plusa jest już ponad 20 mln Polaków, a w dodatku Plus udostępnia teraz swoim klientom 5G Ultra). Modernizacja nadajnika potrafi trwać zaledwie kilka tygodni, a tempo rozbudowy sieci jest w ostatnim czasie imponujące.

Zaletą Internetu 5G jest też to, że jeśli znajdujemy się na granicy zasięgu, możemy wykorzystać odpowiednią antenę z routerem, która potrafi znacznie poprawić sygnał. Jeśli Internet kablowy ma niskie parametry, albo sam kabel jest za daleko, nie istnieje żadna magiczna wędka, która pozwoliłaby nam go do nas przyciągnąć.

Internet Plusa nie przywiązuje nas do konkretnego miejsca pracy

Niektóre zawody wykluczają pracę stacjonarną. Inne pozwalają łączyć pracę stacjonarną i zdalną. W takich przypadkach Internet kablowy może z nas zrobić więźnia konkretnego miejsca pracy. Nie da się zwinąć kabla i włożyć do kieszeni.

Internet Plusa pozwala nam korzystać z niego w niemal dowolnym miejscu. Potrzebujemy tylko zasięgu sieci komórkowej. A jeśli zdarzy się sytuacja, w której w danej lokalizacji zasięg 5G jest słabszy, możemy przełączyć się na LTE i nadal swobodnie pracować. Kartę SIM możemy umieścić w przenośnym routerze i podłączyć do niego dowolne urządzenia, umieścić ją w smartfonie, tablecie czy laptopie, bo w końcu są na rynku komputery obsługujące karty SIM.

A ile to wszystko kosztuje?

Plus przygotował dwa warianty ofert Internetu dla firm, w zależności od potrzeb. Dla mniejszych przedsiębiorców, jednoosobowych działalności lub małych firm, są dedykowane plany głosowe z dużymi pakietami danych. W każdym z nich dostępne są nielimitowane rozmowy, wiadomości oraz pakiet internetowy, a także Disney+ w prezencie na rok:

XS – za 49 złotych + VAT przedsiębiorcy otrzymają co miesiąc pakiet 30 GB do wykorzystania,

S – za 59 zł + VAT przedsiębiorcy otrzymają co miesiąc pakiet 70 GB do wykorzystania,

M – za 69 zł + VAT przedsiębiorcy otrzymają co miesiąc pakiet 120 GB do wykorzystania,

L – za 79 zł + VAT przedsiębiorcy otrzymają co miesiąc pakiet 150 GB do wykorzystania,

XL – za 99 zł + VAT przedsiębiorcy otrzymają co miesiąc pakiet 300 GB do wykorzystania,

XXL – za 119 zł + VAT przedsiębiorcy otrzymają co miesiąc pakiet 600 GB do wykorzystania.

Dodatkowo w pakiecie L, przy umowie na 12 lub 24 miesiące można otrzymać bez dodatkowych opłat kartę SIM z Internetem 5G/LTE z pakietem kolejnych 150 GB do wykorzystania. W pakiecie XL są to dwie dodatkowe karty z 300 GB do wykorzystania na każdej z nich, w wariancie XXL dwie karty po 600 GB.

Dla biur lub nieco większych firm Plus przygotował warianty z routerem oraz większymi pakietami danych. Oczywiście mniejsze firmy z większymi potrzebami też mogą z nich skorzystać. Tutaj mamy do wyboru następujące warianty:

39 zł/mies. + VAT klienci otrzymają 100 GB/mies.,

49 zł/mies. + VAT klienci otrzymają 200 GB/mies.,

59 zł/mies. + VAT klienci otrzymają 300 GB/mies.,

69 zł/mies. + VAT klienci otrzymają 500 GB/mies.,

79 zł/mies. + VAT klienci otrzymają 700 GB/mies.,

99 zł/mies. + VAT klienci otrzymają 900 GB/mies.,

129 zł/mies. + VAT klienci otrzymają 1200 GB/mies.

W każdej z powyższych opcji możemy otrzymać 1 miesiąc za 0 zł.

Czy praca na Internecie 5G jest wygodna?

Z własnego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że tak. Niecałe dwa lata temu, kiedy Internet 5G dopiero w Polsce raczkował, przez prawie miesiąc całe moje mieszkanie działało tylko na sieci komórkowej. Praca, która pochłania sporo danych, bo przesyłam dużo zdjęć, wszystkie trafiają do chmury, pobieram i wysyłam dużo plików, a do tego do sieci było podłączonych sporo dodatkowych urządzeń, jak telewizor, odkurzacz czy nawet… żarówki. Średnie prędkości Internetu przekraczały wówczas 200 Mb/s dla pobierania i 30 Mb/s dla wysyłania danych i poza tym, że po podłączeniu światłowodu gry pobierały się z nieco wyższą prędkością, nie odczułem kompletnie żadnej różnicy.

Do moich potrzeb Internet 5G z routerem za 79 lub 99 zł byłby w pełni wystarczający i to nawet ze sporym zapasem. Internet komórkowy jest dzisiaj już nie tylko zapasową alternatywą dla połączenia kablowego, ale coraz częściej jest jego realną konkurencją i w wielu przypadkach może okazać się lepszym wyborem. Warto o tym pamiętać, bo zdecydowanie nie jest to coś, czego powinniśmy się obawiać.