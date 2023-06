Który mamy rok? Google Pay w Banku Millennium w końcu staje się faktem

W końcu także w Millennium będzie normalnie

Sytuacja była podwójnie kuriozalna, gdyż niecałe dwa lata temu Bank Millennium udostępnił Google Pay klientom biznesowym, którzy mogli dodawać do portfela w zasadzie dowolnego typu karty. Co więcej, także niektórzy klienci indywidualni mogli korzystać z tej formy płatności, ponieważ Millennium przejęło Euro Bank, gdzie Google Pay funkcjonowało wcześniej i karty dodane do portfela przez fuzją działały dalej. Dotychczasowi i nowi klienci Millennium mogli tylko patrzeć z zazdrością lub korzystać z płatności HCE lub Blikiem zbliżeniowym.

Google Pay w Banku Millennium – lepiej późno, niż wcale

Jak donosi serwis Cashless, czas oczekiwania dobiega końca – wciąż co prawda nie ma oficjalnej informacji ze strony Banku Millennium, lecz użytkownicy kont osobistych i kart debetowych do nich przypisanych są już w stanie dodawać karty do portfela Google, kończąc okres wykluczenia – udało się to także potwierdzić mojemu redakcyjnemu koledze, od którego pochodzą zrzuty ekranu.

Bank Millennium był ostatnim mamutem, na którego poddanie się woli użytkowników przyszło czekać aż 7 lat – tyle minęło od polskiej premiery usługi Android Pay, która następnie zmieniła nazwę na Google Pay. Choć trzeba przyznać, że nie tylko tu był taki opór materii – PKO BP przed faktami ugiął się dopiero we wrześniu zeszłego roku.