Premiery Honor – wielki powrót do Polski

Honor Magic Vs

Nie posiadać dziś w ofercie składanego smartfonu to w zasadzie wstyd (nie dotyczy Apple, oni wstydu nie mają). Nic zatem dziwnego, że pierwszą z polskich nowości jest właśnie Honor Magic Vs, smartfon typu „fold”, zatem składany wzdłuż dłuższej krawędzi. Światowa premiera miała miejsce pod koniec zeszłego roku.

Wewnętrzny ekran Magic Vs ma przekątną 7,9 cala oraz rozdzielczość 1984 x 2272 pikseli, co daje proporcje 10,3:9. Elastyczny panel OLED odświeżany jest z częstotliwością do 90 Hz, pracuje w trybie 10-bitowym (czyli jest w stanie odwzorować ponad miliard kolorów) i jest zgodny z HDR10+, oferując przy tym jasność do 800 nit.

Zewnętrzny, sztywny panel OLED ma przekątną 6,45 cala i proporcje 21,3:9, zatem jest nieco bardziej wydłużony niż w konstrukcjach klasycznych. Jego rozdzielczość wynosi 1080 x 2560 pikseli, odświeżany jest z częstotliwością do 120 Hz i także wykorzystuje 10-bitową reprezentację koloru oraz HDR10+. Maksymalna jasność wynosi do 1200 nit.

Sercem smartfonu jest znany procesor Snapdragon 8+ Gen 1, któremu towarzyszy grafika Adreno 730 i 12 GB RAM, w zależności od wersji. Pamięć flash 512 GB pamięci UFS.

Honor Magic Vs ma trzy aparaty fotograficzne. Główny szerokokątny o ogniskowej 27 m, jasność f/1.9 i rozdzielczości 54 Mpix, zbudowany w oparciu o matrycę o wielkości 1/1.49″, ultraszerokokątny, także z matrycą 50 Mpix, o ogniskowej 13 mm i jasności f/2 oraz stabilizowany teleobiektyw x3 matrycą 8 Mpix.

Cena w Polsce została ustalona na 7499 zł.

Honor Magic5 Pro

Dla wymagających, lecz preferujących konstrukcje klasyczne klientów Honor zaprezentował model Magic5 Pro. Jego sercem jest procesor Snapdragon 8 Gen 2, któremu towarzyszy grafika Adreno 740 i 12 GB pamięci RAM. Pamięć dyskowa ma pojemność 512 GB i pracuje w najnowszym szybkim standardzie UFS 4.0.

Magic5 Pro wyposażony został w zakrzywiony ekran LTPO o przekątnej 6,81″ o rozdzielczości 1312 x 2848 pikseli i dynamicznym odświeżaniu do 120 Hz. Jest to rzecz jasna panel 10-bitowy, dający sobie radę z miliardem unikalnych barw, zgodny z HDR10+. Jasność maksymalna ustalona została na 1200 nit, a podczas pracy w HDR w lokalnym szczycie może osiągnąć nawet 1800 nit. Regulacja odbywa się w technologii PWM z częstotliwością 2160 Hz, całkowicie eliminującą migotanie nawet przy najniższych jasnościach.

Honor Magic5 Pro zwraca uwagę swoją elegancką stylistyką, a także dużą wyspą z aparatami, która nie jest tylko ozdobą. Kryje ona bowiem potężny zestaw trzech aparatów fotograficznych:

Główny aparat szerokokątny wyposażony został w dużą (1/1.12″) matrycę 50 Mpix i stabilizowany obiektyw o jasności f/1.6 z układem AF pracującym z użyciem wielokierunkowej detekcji fazy. Aparat ten może korzystać także z danych o odległości od celu z laserowego czujnika ToF 3D.

Towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny, o ogniskowej 13 mm (pole widzenia 122°) i jasności 1/2, wyposażony w autofocus. Użyta w nim matryca 50 Mpix ma rozmiar 1/2,76″.

Trzeci z aparatów jest wyposażony w peryskopowy teleobiektyw 90mm, o jasności f/3.0, ze stabilizacją optyczną i układem nastawiania ostrości pracującym z użyciem detekcji fazy. Matryca? Także 50 Mpix.

Pracę głównego aparatów wspomaga laserowy czujnik odległości, szczególnie dobrze sprawdzający się przy zdjęciach portretowych. Podobny sensor ToF 3D umieszczony z przodu stanowi bardzo skuteczne zabezpieczenie biometryczne, dużo bezpieczniejsze niż rozwiązania korzystający wyłącznie z przedniego aparatu fotograficznego.

Honor Magic5 Pro można będzie kupić za jedyne 5499 zł

Honor Magic5 Lite

Klientom poszukującym sprzętu estetycznego, lecz przede wszystkim taniego Honor proponuje model Magic5 Lite. Jego sercem jest energooszczędny SoC Snapdragon 695 5G, towarzyszy mu 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci flash. Ekran o przekątnej 6,67″ ma rozdzielczość 1080 x 2400 pikseli i pod wieloma względami jest ponadprzeciętny: jasność 800 nit, odświeżanie 120 Hz i 10-bitowa reprodukcja barw to wciąż nie jest coś, co często spotyka się w średniakach.

Zestaw aparatów jest uproszczony: główny wyposażony został w matrycę 64 Mpix, jasny obiektyw f/1.8 i autofocus. Ultraszerokokątny jest bardzo uproszczony, ma tylko 5 Mpix i jasność f/2.2, a trzeci ma wartość w zasadzie tylko marketingową – od oczka makro 2 Mpix nie można w zasadzie oczekiwać niczego sensownego.

Honor Magic5 Lite nie jest potęgą fotograficzną, lecz kombinacja dużego akumulatora 5100 mAh, energooszczędnego SoC i sztuczek programowych pozwala myśleć o realnym czasie pracy sięgającym nawet 3 dni.

Cena sugerowana Magic5 Lite wynosi 1599 zł

Nowości, ale w Polsce

Wszystkie dziś zaprezentowane smartfony nie są nowościami sensu stricto, lecz nie były do tej pory dostępne oficjalnie w PL i jeśli ktoś mimo to je nabył, nie miał żadnego wsparcia posprzedażowego. Oficjalna obecność w Polsce zmienia sytuację, tym bardziej, że sprzęt będzie dostępny także u operatorów, a parametry i stylistyka zachęcają do zakupu.