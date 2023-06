Unia Europejska rozważa blokadę Huawei w sieciach 5G. Operatorów czekają duże wydatki

Unia Europejska ma dość czekania. O Huawei jak rosyjskiej ropie

Jak informuje Financial Times, unijni urzędnicy rozważają wprowadzenie odgórnego zakazu korzystania ze sprzętu Huawei przy budowie sieci 5G. Pomimo rekomendacji z Brukseli, do tej pory tylko 1/3 krajów członkowskich wprowadziła stosowne blokady Są to m.in. Dania, Szwecja, Litwa, Łotwa i Estonia. Źródła FT w unijnych instytucjach mówią, że uzależnienie się od chińskiego sprzętu może mieć analogiczne skutki, jak uzależnienie od rosyjskich surowców energetycznych.

Nie wszystkie europejskie kraje chcą blokować sprzęt Huawei. Koronnym przykładem mogą być Węgry, które dużo zyskują na współpracy z chińskim gigantem, który tworzy w kraju wiele inwestycji. Ciekawą sytuację mamy za naszą zachodnią granicą. Niemcy są w trakcie negocjacji umów handlowych z Chinami i spróbowali użyć Huaweia jako karty przetargowej. Na efekty rozmów nie czekał za to Deutsche Telekom, który buduje sieć 5G właśnie na chińskim sprzęcie.

Eksperci są w sprawie sprzętu Huawei podzieleni. Choć najczęściej słyszę, że jeśli już blokować, to tylko użycie go w rdzeniu sieci, z wyłączeniem anten. Taka blokada faktycznie byłaby najrozsądniejsza, ale też najkorzystniejsza finansowo dla operatorów. Co też nie zatrzyma inwestycji i rozwoju technologii. Jak łatwo jest sobie wyobrazić, operator stający przed koniecznością wymiany co najmniej kilku tysięcy anten raczej nie będzie skłonny w inwestowanie w rozwój sieci w tym samym czasie.

Stanowisko Polski w sprawie Huawei? Chwilowo go nie znamy

Polska, jak dobrze pamiętamy, mocno starała się zablokować sprzęt Huawei w Polsce. Tak było jednak za czasów administracji Donalda Trumpa. Dwa lata i kilkanaście wersji projektu nowelizacji Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa później, stanowisko w tej sprawie mocno się zmieniało. Przepisy łagodniały z każdą jej kolejną wersją, a do tego państwowy Exatel, typowany na operatora sieci bezpieczeństwa, ogłosił partnerstwo z Play, którego sieć… jest pełna sprzętu Huawei.

Wczoraj, 6 czerwca, rząd przyjął projekt nowelizacji Ustawy o KSC, ale nie wiemy jak odnosi się on do kwestii Huawei, bo… nie znamy jego treści. Nie została ona upubliczniona, a ostatnia wersja dostępna na stronach rządowych jest datowana na 3 października 2022 roku.

Być może naciski ze strony Unii Europejskiej skłonią rządzących do porzucenia pomysłu blokowania sprzętu Huawei w sieci 5G. W końcu będzie to bardzo pasująca narracja do atakowania złej Unii, która znowu chce nam coś nakazać i to wbrew nowym interesom państwowej spółki.