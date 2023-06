Kolejna podwyżka cen od Apple. Cena iCloud+ robi się dotkliwa

Droższy iCloud+ to może być dopiero początek

Stąd konieczność sięgania po płatne pakiety, które – trzeba to przyznać – były raczej rozsądnie wycenione. Przez ostatnie półtora roku inflacja dała mocno o sobie znać, ceny pakietów pozostawały jednak niezmienione. Niestety, wszystko, co dobre, kiedyś się kończy.

I tak nowe ceny wynoszą:

iCloud+ 50 GB – 4,99 zł (zmiana z 3,99 zł)

iCloud+ 200 GB – 14,99 zł (zmiana z 11,99 zł)

iCloud+ 2 TB – 49,99 zł (zmiana z 39,99 zł)

Wszystkie warianty zawierają usługi przekazywanie prywatne, ukryj mój adres email, niestandardowa domena email i prywatny monitoring w HomeKit poza standardowym zestawem.

Co ciekawe, nie zmieniły się ceny za pakiet Apple One, zawierający Apple Arcade, Apple TV+, Apple Music oraz iCloud+. I tak wariant indywidualny usługi z pakietem iCloud+ 50 GB kosztuje wciąż 34,99 zł, a rodzinny, w którym znajduje się iCloud+ 200 GB, 44,99 zł. Prawdopodobnie ceny pozostały bez zmian, bo Apple podniósł je zaledwie w październiku ubiegłego roku.

Co z cenami pozostałych usług?

Tak jak Apple One, na razie nie uległy zmianie. Ale można sądzić, że Apple nie poprzestanie na iCloud+ i pozostałe usługi prędzej czy później także podrożeją – obecne ceny mają już kilka lat, a kilkunastoprocentowa inflacja nie daje powodów do optymizmu. Czy czekają nas zmiany jeszcze przed wrześniowymi premierami nowych urządzeń? Można tylko przypuszczać, osobiście uważam, że raczej tak i oczywiście chciałbym się tu mylić. Raczej też należy się pożegnać z ideą tańszych iPhone’ów i iPadów w tym roku – będziemy mieli szczęście, jeśli po raz kolejny nie podrożeją o kilkanaście procent w stosunku do modeli zeszłorocznych.