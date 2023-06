Intel Unison – dla tej funkcji warto wybrać laptopa z Intel Evo

Czym jest Intel Unison?

Intel Unison to odpowiedź na podobne rozwiązania, ale dostępne w ramach jednego ekosystemu. Znamy to z urządzeń Apple czy Huawei, gdzie haczyk polega na tym, że musimy mieć urządzenia jednego, konkretnego producenta. Co nie zawsze nam pasuje, albo też nie zawsze jest tanie. Intel Unison pozwala połączyć ze sobą smartfon i laptop, a następnie obsługiwać oba urządzenia na jednym ekranie.

Jako obsługę rozumiemy… prawie wszystko. To trochę tak, jakby smartfon i laptop stanowiły jedno urządzenie. Możemy w prosty sposób przenosić pomiędzy nimi pliki, ale też np. dzwonić czy odpisywać na wiadomości prosto z ekranu komputera. Nie chodzi tylko o SMS-y, ale też wiadomości aplikacji firm trzecich jak Messenger czy WhatsApp. Na ekranie laptopa zobaczymy wszystkie powiadomienia, które trafiają na nasz telefon.

Intel Unison jest funkcją bardzo przydatną szczególnie podczas pracy. Nie musimy odrywać się od komputera, żeby zobaczyć, czy telefon wysyła nam powiadomienia o ważnej wiadomości, czy to tylko SMS dotyczący radiowego konkursu. W zasadzie w ogóle możemy zapomnieć o sięganiu po telefon, póki siedzimy przy komputerze. Przenoszenie plików, w tym dostęp do galerii telefonu na komputerze to też bardzo wygodne rozwiązanie. Potrzebujemy szybkiego zdjęcia/skanu dokumentu? Wykonujemy go na smartfonie i od razu przenosimy je do laptopa. Świetna sprawa!

Intel Unison w ramach platformy Intel Evo

Funkcja Intel Unison jest dostępna w ramach laptopów z certyfikatem Intel Evo oraz procesorami Intel Core 12. i 13. generacji. Choć jak czytamy na stronie internetowej Intela, kolejne wersje funkcji pojawią się też na innych urządzeniach.

Czym jest Intel Evo? Gdybym miał to określić w najprostszy możliwy sposób, jest to gwarancja odpowiednio dobrego wyposażenia komputera. Laptop z Intel Evo musi spełniać konkretne wymagania:

procesor Intel Core 11. generacji lub nowszy, ze zintegrowaną grafiką Intel Iris Xe Graphics,

co najmniej 8 GB dwukanałowej pamięci RAM,

dysk SSD o pojemności minimum 256 GB,

ekran o rozdzielczości co najmniej FullHD,

czas pracy na poziomie co najmniej 9 godzin i szybkie ładowanie (co najmniej 4 godziny pracy po 30 minutach ładowania),

gotowość do pracy po wybudzeniu w ciągu jednej sekundy,

Wi-Fi 6 i Bluetooth 5,

port Thunderbolt 4,

co najmniej dwa mikrofony o stosunku sygnału do szumów co najmniej 63 dB i głośniki o ciśnieniu akustycznym powyżej 78 dB,

kamera 720p.

Czyli jeśli chcecie kupić dobry laptop spełniające powyższe wymagania, nie musicie znać się na technikaliach i podzespołach. Wybieracie laptop z certyfikatem Intel Evo, co potwierdza niebieska naklejka na obudowie i nie musi się martwić o resztę.

Intel Unison w praktyce – uruchamiamy i instalujemy

W zależności od tego, którą generację procesora Intel Core posiadamy, Intel Unison uruchamia się nieco inaczej. W przypadku procesorów 13. generacji sprawa jest prosta, bo funkcja jest już fabrycznie zainstalowana. Przy procesorach 12. generacji musimy zainstalować aplikację i najprościej będzie ją pobrać np. ze sklepu Microsoft Store. Jeśli nie wiesz, która generacja procesora jest w Twoim komputerze, sprawdź jego oznaczenie. Znajdziesz je klikając prawym klawiszem myszy na Mój Komputer i wybierając Właściwości. Wyświetli się okno z informacjami o systemie, gdzie na samej górze znajduje się model procesora, np. w formacie Intel Core i5-13400F, gdzie 13 oznacza 13. generację.

Do tego, już bez względu na generację posiadanego procesora, musimy zainstalować aplikację Intel Unison na smartfonie. Pobieramy ją ze sklepu z aplikacjami – Apple AppStore lub Google Play i przystępujemy do konfiguracji. Ta trwa dosłownie minutę i wystarczy wykonywać polecenia pojawiające się na ekranie laptopa lub smartfonu. Musimy też pamiętać o udzieleniu aplikacji odpowiednich uprawnień. W końcu bez nich laptop nie będzie miał dostępu do naszych wiadomości, połączeń czy kontaktów.

Do działania Intel Unison nie potrzebujemy żadnych kabli, wszystko odbywa się całkowicie bezprzewodowo. Aplikacja działa szybko, podobnie wygląda to w przypadku przesyłania plików. A co ważne, podczas korzystania z funkcji nie zauważyłem, aby w trakcie smartfon szybko się rozładowywał. Co też jest zaletą tego rozwiązania.

Całą operację wykonywałem na laptopie Lenovo Yoga Slim 7 ProX. To bardzo kompaktowy komputer z 14,5-calowym, jasnym ekranem o rozdzielczości aż 3K i 120 Hz odświeżaniem obrazu, procesorem Intel Core i5-12500H, 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności 512 GB. Laptop oczywiście posiada certyfikat Intel Evo i jest bardzo dobrym towarzyszem pracy w zasadzie wszędzie tam, gdzie tego potrzebujemy. Jego aluminiowa obudowa ma zaledwie 16 mm grubości i waży 1,45 kg. Trudno jest go nie zmieścić do dowolnego plecaka, a i zapewne w niejednej damskiej torebce znajdzie się dla niego wystarczająca ilośc wolnego miejsca.

Intel Unison to przyszłość integracji urządzeń mobilnych

Nie ma co ukrywać, Intel Unison nie jest nowym rozwiązaniem na rynku, ale pierwszym, które nie jest uzależnione od konkretnego systemu operacyjnego lub producenta urządzeń. Śmiało możemy ze sobą łączyć dowolny komputer z Windowsem 11i procesorem Intel Core 12. lub 13. generacji z dowolnym smartfonem z Androidem lub iOS. Mam nadzieję, że funkcja z czasem będzie rozbudowywana o nowe narzędzia, bo zdecydowanie tak powinna wyglądać przyszłość. Po to mamy te wszystkie smart-urządzenia, aby inteligentnie się ze sobą komunikowały i ułatwiały nam wykonywanie codziennych czynności.