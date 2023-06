Microsoft przywraca kultową tapetę. Najpopularniejszy krajobraz na świecie znów może zdobić Twój pulpit

Powiało nostalgią. Microsoft unowocześnia kultową tapetę z Windowsa XP

Wzgórze „Bliss”, położone w Sonoma w Kalifornii, niedaleko autostrady numer 12, jest tematem jednego z najczęściej oglądanych zdjęć na świecie. Błękitne niebo i zielone wzgórze zostało uchwycone przez amerykańskiego fotografa Charlesa O’Reara w styczniu 1996 roku i kupione przez Microsoft kilka lat później. To właśnie ten kultowy krajobraz stał się domyślną tapetą w systemie Windows XP w 2001 roku – najpopularniejszej wersji Windowsa. Co ciekawe, choć wsparcie dla niego zostało zakończone w 2014 roku, ma on jeszcze pewne grono użytkowników, których zresztą znacznie przybyło w ubiegłym roku, gdy złamano algorytm aktywacji, dzięki czemu użytkownicy mogli aktywować system w trybie online.

Posting for no particular reason, but if you're looking for a modern version of Bliss, Microsoft Design made one:https://t.co/CZRMBfICBv pic.twitter.com/SzZPwEwMnf — Jen Gentleman 🌺 (@JenMsft) June 8, 2023

Nie każdy ma aż tak wielki sentyment do Windowsa XP, by posuwać się do takich kroków. Microsoft jest jednak w pełni świadomy pewnego rodzaju tęsknoty, jaką żywi wiele osób w odniesieniu do produktów firmy sprzed kilku dekad. Jest naprawdę spore grono użytkowników, którzy z sentymentem patrzą chociażby na estetykę oprogramowania z lat 90. To nieco niepokojące, ale jak wiadomo – o gustach się nie dyskutuje. Lubimy po prostu rzeczy z przeszłości, choć może raczej powinnam napisać, że lubimy to, iż przypominają nam one o miłych chwilach z młodości. Z drugiej strony jest też oczywiście moda na „retro”, która powraca co jakiś czas.

Tak czy inaczej, Microsoft postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i oferuje teraz kultową tapetę Bliss w wersji 4K, która bez problemu wypełni współczesne ekrany. Niestety, od razu muszę was zmartwić. Nie jest to oryginalne zdjęcie, a render 3D, ale najwyraźniej był to jedyny sposób, na unowocześnienie tego kultowego obrazu. Dziś ten teren porośnięty jest winoroślami, więc nie ma nawet możliwości ponownego uchwycenia na fotografii tego samego krajobrazu. Jeśli jednak fakt, że jest to render wam nie przeszkadza, kultową tapetę Bliss możecie pobrać ze strony Microsoft Design w rozdzielczości 4089 × 2726 pikseli.

Dla tych, którym to nie wystarczy, by ugasić tęsknotę za dawnymi czasami i kultowymi elementami Windowsa XP, Microsoft przygotował znacznie więcej tapet. W bogatej bibliotece znajdziemy m.in. fotorelistyczny obraz, który przypomni te wszystkie chwile, gdy zabijaliśmy czas grając w pasjansa, a także grafika ze spinaczem z pakietu Microsoft Office. Clippy spogląda z niej z tym swoim uśmiechem i zagadkowym spojrzeniem. W sumie to świetny moment na taką tapetę, bo wkrótce Microsoft wzbogaci Windowsa 11 o narzędzie Copilot, które można nazwać bardzo nowoczesnym następcą Clippy, biurowego asystenta sprzed lat.

To jak, którą tapetę ustawicie na swoim monitorze?