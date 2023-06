Starsze zegarki Samsunga czeka duża aktualizacja. One UI 5 Watch przynosi sporo nowości

Południowokoreański gigant ogłosił One UI 5 Watch w ubiegłym miesiącu i spodziewaliśmy się, że trochę to zajmie, zanim na rynek trafi pierwsza beta. Tymczasem system można już testować, choć niestety tylko w wybranych regionach (Korea Południowa i Stany Zjednoczone). To jednak powinno zmienić się w najbliższym czasie, więc warto wypatrywać informacji.

Samsung udostępnia One UI 5 Watch w wersji beta. Właściciele Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5 mogą go już testować

Nowy system przyniesie interesujące nowości, z których skorzystają nie tylko przyszli posiadacze zegarków Galaxy Watch 6, ale również właściciele poprzednich generacji – Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5. System skupi się na ulepszeniu istniejących funkcji związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem użytkowników, zwłaszcza w obszarach śledzenia snu i aktywności. Ostatnie nowości w zakresie śledzenia snu pojawiły się na zegarkach Galaxy Watch jakiś rok temu, więc najwyższa pora, by dać coś nowego.

Użytkownicy zegarków Samsunga po aktualizacji będą mieli ułatwione sprawdzanie wyników snu i wskazówki oferowane przez funkcję coaching snu – będą one widoczne bezpośrednio na ekranie zegarka, więc nie trzeba będzie sięgać po smartfona. Ulepszenia doczeka się także tryb uśpienia, bo poza przyciemnieniem ekranu i wyciszeniem powiadomień oraz połączeń, zegarek będzie korzystał z czujnika podczerwieni zamiast zwykłej zielonej diody LED – ma to zminimalizować ryzyko przypadkowego obudzenia. Dla użytkowników SmartThing też się coś znajdzie – smartwatch, gdy wykryje sen, wyłączy wszystkie urządzenia połączone w ramach platformy. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którym zdarza się zasnąć przed telewizorem.

Dla aktywnych przygotowano spersonalizowane strefy tętna – po około 10 minutach biegu zegarek obliczy pięć stref tętna na podstawie VO2 Max i progów tlenowych/beztlenowych. Ma to przełożyć się na jeszcze dokładniejsze wyniki. Oby wiązało się to również z możliwością ręcznej edycji stref, bo brak tej opcji mocno denerwuje użytkowników. Kolejna nowość, jaka zostanie wprowadzona na pokład Galaxy Watch za pośrednictwem One UI 5 Watch, to w zasadzie rozszerzenie funkcji Route Workout. Samsung doda do niej również bieganie i chodzenie, a w aplikacji Zdrowie będzie można znaleźć rekomendacje tras, więc nie będzie trzeba sięgać po aplikacje firm trzecich.

Ulepszenia doczeka się też funkcja awaryjnego SOS, która umożliwi użytkownikom komunikację i wysyłanie danych o lokalizacji do służb ratunkowych, które ponadto będą mogły przejrzeć naszą dokumentację zdrowotną, o ile takowa zostanie udostępniona. Ta opcja zostanie domyślnie włączona dla użytkowników, którzy ukończyli 55 rok życia.

Oczywiście najszybciej z tych nowości skorzystają osoby, które kupią nadchodzące modele z serii Galaxy Watch 6, bo te zegarki trafią na rynek z preinstalowanym One UI 5 Watch. Posiadacze Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5 będą musieli na stabilną wersję trochę poczekać, ale jeśli będziecie chcieli wypróbować wersję beta, będziecie mogli to zrobić rejestrując się do programu w aplikacji Samsung Members. Na razie beta nie jest jeszcze dostępna w naszym regionie, jednak to powinno się wkrótce zmienić, a po rejestracji dostaniecie odpowiednie powiadomienie, gdy aktualizacja będzie gotowa do poprania. Zaznaczę tylko, że oprogramowanie waży 1,5 GB, więc przed jego instalacją należy zadbać o odpowiednie naładowanie zegarka, bo aktualizacja może zająć trochę czasu.