Play tnie ceny smartfonów z abonamentem. Tak tanio Galaxy S22 nie kupisz nigdzie

Smartfony do 50% taniej w sieci Play

Często można kwestionować opłacalność kupowania smartfonów u operatorów. Zwykle bowiem urządzenia są dość drogie, a kiedy doliczymy do tego miesięczne koszty abonamentu, nie wychodzi aż tak atrakcyjnie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Na szczęście operatorzy raz na jakiś czas startują z różnymi akcjami promocyjnymi, podczas których można skorzystać z naprawdę atrakcyjnych warunków. Tak jest właśnie w przypadku Play i przygotowanej przez nich obniżki.

Od razu muszę zaznaczyć, że bez haczyków się nie obyło. Promocja owszem jest, ale nie skorzystają z niej wszyscy. Stali klienci sieci, a także ci, którzy chcieliby dopiero do niej dołączyć wybierając numer, będą mieli powody do narzekań, bo oferta skierowana jest jedynie do osób przenoszących numer od innego operatora. Konieczne jest również wybranie abonamentu Play M, L lub Homebox wraz z telefonem. Właśnie spełniając te warunki, można kupić urządzenie nawet o 50% taniej.

Samsung Galaxy S22

Wśród dostępnych modeli warto zwrócić uwagę na dwa smartfony. Ex-flagowiec Samsunga, Galaxy S22 dostępny jest w bajecznej cenie 1999 zł zamiast 3999 zł. Choćbyśmy nie wiem jak i gdzie szukali, w tej cenie nigdzie nie znajdziemy taniej tego urządzenia. Jeśli wiec nosiliście się z zamiarem kupna, może być to idealna okazja. Galaxy S22 ma wiele do zaoferowania, a na dodatek jest to jeden z tych smartfonów, który spodoba się wszystkim miłośnikom kompaktowych modeli. Wyposażono go bowiem w 6,1-calowy ekran, a dobrze wiemy, że tak małych telefonów jest na rynku coraz mniej.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego modelu, zapoznajcie się z naszą recenzją Galaxy S22.

Natomiast dla tych, którzy mają mniejszy budżet, a przy tym nie chcą iść na kompromis w kwestii specyfikacji, Play proponuje Realme 11 Pro 5G, czyli smartfon, który debiutował na naszym rynku zaledwie przed kilkoma tygodniami. Jego najważniejszą cechą jest 100-megapikselowy aparat główny, ale oprócz tego może się pochwalić również bardzo pojemnym akumulatorem 5000 mAh z szybkim ładowaniem z mocą aż 67 W (pod tym względem bije na głowę nawet Galaxy S22). Wybierając ofertę L lub Homebox możemy go teraz upolować w atrakcyjnych ratach 0%, gdzie całkowity koszt urządzenia wyniesie zaledwie 899 zł (zamiast 1799 zł). Muszę tu jeszcze wspomnieć o dwóch dodatkowych promocjach. Jeśli zdecydujecie się na zakup Realme 11 Pro 5G w sieci Play i zrobicie to do 4 lipca, możecie otrzymać jeszcze zwrot 200 złotych na wasze konto. Wystarczy zarejestrować swój zakup do 19 lipca. Kolejnym bonusem jest fakt, że smartfon objęty został programem darmowej wymiany ekranu w przypadku jego uszkodzenia.

Realme 11 Pro 5G

Czytaj też: Realme 11 Pro 5G – ambitny, ale czy da radę konkurencji?

Pamiętajcie, że całkowita kwota za wybrany model rozkładana jest na wygodne raty 0%, dopisywane każdego miesiąca do rachunku za abonament. Oferty Play M, L oraz Homebox dają nam dostęp do nielimitowanych rozmów, SMS-ów, MMS-ów oraz nielimitowanego internetu w smartfonie (nawet 300 GB z pełną prędkością). Natomiast w Homebox dostajemy jeszcze ekstra kartę z internetem bezprzewodowym bez limitu (300 GB z pełną prędkością), którą możemy umieścić w routerze lub po prostu zabierać ze sobą tam, gdzie może nam się przydać dodatkowy pakiet danych.