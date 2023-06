Czy 2x droższy znaczy 2x lepszy? POCO F5 Pro udowadnia, że nie musisz wydawać fortuny na telefon

Co sprawia, że telefon jest „flagowcem”? Przede wszystkim oczywiście wydajność, jakość wyświetlacza, ciekawa konstrukcja i dobry aparat. Ale czy naprawdę musimy wydać 5-6 tys. złotych, żeby mieć sprzęt mający wszystko „naj”? Nie do końca. POCO F5 Pro kosztuje 2799 zł, czyli znacznie mniej od większości smartfonów z najwyższej półki, a oferuje niemal dokładnie to samo, co ponad dwukrotnie droższe urządzenia.

Wydajności nikomu nie zabraknie

POCO F5 Pro wyposażono w naprawdę mocne podzespoły. Przede wszystkim – drugi najszybszy procesor, jaki znajdziemy w smartfonach z Androidem, czyli Qualcomm Snapdragon 8+ gen. 1. Różnicy w wydajności względem flagowców raczej nikt nie poczuje, tym bardziej, że procesor w standardzie wspierany jest przez 12 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane, czyli… więcej, niż oferuje niejeden flagowiec.

POCO F5 Pro

Taka kombinacja podzespołów sprawia, że POCO F5 Pro spisze się w każdym zadaniu, od codziennego scrollowania mediów społecznościowych po wymagające gry, zarówno te mobilne, jak i te w chmurze.

POCO F5 Pro

Z pewnością nikomu też nie zabraknie energii, bo tu znowuż – smartfon POCO przebija w tej kwestii niejednego flagowca, oferując akumulator o pojemności 5160 mAh, który jest ładowany przewodowo z mocą do 67W (ładowarka USB jest w zestawie!) lub bezprzewodowo z mocą do 30W. To parametry, które zawstydzają nawet najdroższego smartfona z jabłuszkiem.

POCO F5 Pro

POCO F5 Pro oferuje wyświetlacz, jakiego ze świecą szukać w tej półce cenowej

Zwykle smartfony ze średniej półki cenowej musiały iść na kompromis w kwestii wyświetlacza, przynajmniej, jeśli chodziło o jego rozdzielczość. POCO F5 Pro nie uznaje kompromisów i oferuje wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67”, odświeżaniu 120 Hz, częstotliwości próbkowania dotyku 480 Hz i rozdzielczości 3200 x 1440 px.

POCO F5 Pro

To ekran wprost stworzony do grania, ale dzięki wysokiej rozdzielczości jest też wyrazisty i ostry, gdy czytamy treści w internecie, oglądamy wideo czy przeglądamy media społecznościowe.

POCO F5 Pro

Nad i pod ekranem znajdziemy także wysokiej klasy głośniki stereo, które swoją jakością również mogą zawstydzić niejeden znacznie droższy telefon. POCO F5 Pro to istna maszynka multimedialna, która do tego nie kosztuje fortuny.

POCO F5 Pro

Z wyglądu nikt nie pozna, że to nie jest flagowiec

Większość smartfonów ze średniej półki jest do siebie bardzo podobna, a też przy pierwszym kontakcie od razu można poczuć, że mamy do czynienia ze sprzętem nie do końca premium. W przypadku POCO F5 Pro jest zupełnie inaczej, bo ten telefon sprawia wrażenie znacznie droższego, niż jest w rzeczywistości.

POCO F5 Pro

Konstrukcja jest „gęsta” w dotyku, sprawia wrażenie bardzo solidnej i wytrzymałej, a do tego prezentuje się bardzo elegancko i… ciekawie, zwłaszcza w białej wersji, widocznej na zdjęciach. Za sprawą spłaszczonych ramek telefon leży też bardzo pewnie w dłoni, zaś obudowa spełnia normę pyło- i wodoszczelności IP53. Ekran jest do tego pokryty odpornym szkłem Gorilla Glass 5.

Aparat też nikogo nie rozczaruje

Ok, trzeba przyznać, że najdroższe smartfony zwykle mają najlepsze aparaty. Ale czy smartfon dwukrotnie tańszy ma aparat dwukrotnie gorszy? Ależ skąd!

POCO F5 Pro

POCO F5 Pro oferuje następujący zestaw optyki:

Aparat główny 64 Mpix z obiektywem szerokokątnym f/1.79, 1,4μm 4-w-1

Aparat 8 Mpix z obiektywem ultrawide f/2.2

Aparat 2 Mpix z obiektywem makro f/2.4

Aparat przedni 16 Mpix z obiektywem f/2.45

Zdjęcia zrobione tym telefonem naprawdę mogą się podobać, szczególnie gdy mowa o ujęciach zrobionych przy użyciu aparatu głównego i aparatu do selfie. Najlepsze rezultaty uzyskamy oczywiście w dobrych warunkach oświetleniowych, ale po zmroku również można uzyskać świetne ujęcia. Pamiętajmy bowiem, że aparat w smartfonie to w połowie optyka, a w drugiej połowie przetwarzanie obrazu, a jako że POFO F5 Pro wyposażony jest w potężny procesor o dużej mocy obliczeniowej, a do tego obsługuje algorytmy poprawy jakości obrazu, zdjęcia robione tym telefonem nawet w nieidealnych warunkach potrafią zaskoczyć.

POCO F5 Pro

Smartfon posiada również Optyczną Stabilizację Obrazu (OIS) oraz Elektroniczną Stabilizację Obrazu (EIS), które sprawiają, że obraz nagrywanych zdjęć i filmów jest ostrzejszy i wyraźniejszy, szczególnie w trudnych warunkach oświetleniowych.

Nie musisz kupować smartfonu za miliony. POCO F5 Pro wystarczy

Dla znakomitej większości kupujących możliwości POCO F5 Pro będą więcej niż wystarczające, niezależnie od zastosowań. Jak na smartfon kosztujący tylko 2799 zł pod wieloma względami może on nie tylko stanąć w szranki z flagowcami, ale też wygrać z nimi w wielu konkurencjach, a w pozostałych spisać się świetnie.

Dlatego też przed wydaniem ogromnej kwoty na nowy telefon warto się zastanowić, czy na pewno jest to konieczne. A z kolei, jeśli budżet Cię ogranicza, to… wcale nie musisz żałować, że nie możesz wydać dwukrotnie więcej pieniędzy, bo wcale nie jest powiedziane, że dostaniesz dwukrotnie lepszy telefon.

Ze względu na swoją wydajność i umiejętność do rywalizacji na najwyższym poziomie seria POCO F5 została bohaterem współpracy marki POCO i ESL Gaming podczas 26 sezonu ESL Mistrzostw Polski w CS:GO, w ramach najpopularniejszej krajowej ligi esportowej.